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'DOĞA MANZARALI' DAİRENİN GERÇEK YÜZÜ - Son Dakika

'DOĞA MANZARALI' DAİRENİN GERÇEK YÜZÜ

26.10.2021 11:02
'DOĞA MANZARALI' DAİRENİN GERÇEK YÜZÜ

KADIKÖY'de bir emlakçı, 5 katlı binanın bodrumundaki, 1 odalı 12 metrekarelik daireyi, 'Doğa manzaralı' diyerek aylık 1200 liraya kiralıyor.

KADIKÖY'de bir emlakçı, 5 katlı binanın bodrumundaki, 1 odalı 12 metrekarelik daireyi, 'Doğa manzaralı' diyerek aylık 1200 liraya kiralıyor. Penceresi olmayan, güneş görmeyen harabe dairenin doğayla ilişkisi, holünden çıkan akasya ağacı ve duvarlardaki örümcek ağları.

İstanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere istenen kira fiyatları artmaya devam ediyor. Bir emlakçının internette müşteri aradığı Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepkilere neden oldu. Oldukça harap ve örümceklerle dolu odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti ortak kullanılıyor. Mutfağı olmayan odanın ufak bir de penceresi bulunuyor. Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık bin 250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, bin 250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor. Öte yandan, dairenin ortak kullanım alanından bir de Akasya ağacı geçiyor. İlanı internete yükleyen emlakçı Oytun Mertol, daireye ilginin olduğunu fakat çoğu kişinin de kendisine olumsuz mesajlar gönderdiğini söyledi.

"İNSANLARIN ALIM GÜCÜYLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA NE YAZIK Kİ BU TUTARLAR ÇOK YÜKSEK GELİYOR"

Tartışma yaratan daire ilanını koyan emlakçı Oytun Mertol, yaşanan kira artışlarıyla ilgili "6 yıldır emlakçılık sektöründeyim. Kira artışları mülk sahipleri için güzel bir şey ancak kiracılar için üzücü. Bir bakıma iyi de oldu. Çünkü gayrimenkul yatırımı yapan insanlar aldıkları kira gelirinin karşılığını alamıyorlar. Banka faizi neredeyse aldığı kiranın 3-4 katına karşılık geliyordu. O yüzden insanlar gayrimenkul yatırımı yapmaktan çekiniyordu. Bir bakıma evler ederi fiyatları buldu ama insanların alım gücüyle karşılaştırdığımızda ne yazık ki, bu tutarlar çok yüksek geliyor. Hiç beklenmedik bir artış yaşandı son 3-4 ayda. Neredeyse önceki yılın bir buçuk katı, bir buçuk katının da daha üstüne çıktı, Kadıköy bölgesi için konuşuyorum. Ancak duyduğum kadarıyla 2-3 katına çıkan ilçeler de olmuş" dedi.

"AÇIKÇASI FİYATININ DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"12 metrekarelik daire hakkında konuşan Mertol, "Elimdeki en ucuz fiyatlı ev şu an. O yüzden ben de ilanda fırsat diye belirttim. Biraz da böyle gösterişli açıklama yapmayı seviyorum. O nedenle bazı sitelerden tepki de çekti. O evle ilgili, ben açıkçası fiyatının doğru olduğunu düşünüyorum. Mülk sahibi de bana bu fiyatı söylemişti. Bir tane binanın arka tarafında kalan bölümü. Kendine ait iki tane dairenin ortak bir lavabo alanı var. Kadıköy'de apart fiyatlarına baktığınızda tek kişilik penceresiz odalar bin 500 liradan başlıyor. Ona arkadaşınızı getirebilme şansınız yok. 'Bu ev bakımsız, buraya ben zaten arkadaşımı getirmem.' diye çok dönüş aldım. Yüzün üzerinde mesaj aldım internet üzerinden" diye konuştuKonuşmasına devam eden Mertol, "Bütün gerçekliğiyle fotoğraflarını çektim. Açıkçası bazı emlakçılar, temsili fotoğraflar yüklüyorlar. Benzer yerleri ya da Boğa Heykeli'nin fotoğrafıyla ilan giriyorlar. Müşteri eve bakmaya geldiğinde düş kırıklığına uğruyor. Bütün gerçekliğiyle fotoğrafları çekiyorum. İnsanlar fotoğrafları beğenmiyorsa gelmesin. Hiç fotoğraftaki gibi değildi yaklaşımını görmeyeyim istiyorum insanlardan" şeklinde konuştu.

"3 YILDIR KAPALI KALDIĞI İÇİN DE ONLARCA ÖRÜMCEK ORAYI MESKEN EDİNMİŞ ŞU ANDA"Dairenin içeriğinden bahseden Oytun Mertol, "Banyosu bakımsız durumda. Orası 3 yıl önce bir otelin çalışanlarının kaldığı yerdi. Evin olduğu bina önceden oteldi, şu an değil. 3 yıldır kapalı kaldığı için de onlarca örümcek orayı mesken edinmiş şu anda. Her yerde örümcek ağları görebiliriz. İki odanın ortak kullandığı banyo var. Ortada dolaplı bir alan var. İçinden bir de ağaç da geçiyor. Çok hoş bir manzara yaratacak. Mutfak yok. İlanda da belirttim mutfaksız, penceresiz stüdyo daire fırsatı diye. Hiçbir yanlış yok bizde" dedi.

"KİMİ ZAMAN SÖVEN ARKADAŞLARIMIZ DA OLDU NE YAZIK Kİ"

Daireyi görmek isteyenden çok daire ile ilgili olumsuz görüş paylaşmak isteyenler olduğunu söyleyen Mertol, "Ben saygı çerçevesinde olduğu sürece tüm mesajlara cevap yazmaya çalıştım. Kimi zaman söven arkadaşlarımız da oldu ne yazık ki. Ama evi görmek isteyen de var. Bir kişi 'evin dekorasyonunu ben yaparım' dedi. Öyle bir teklif aldık. Mülk sahibi 2 ay kira almamayı kabul etti. Kendisi için yenileyecek, tasarım yapacak, bir de mutfak yapabileceğini söyledi. Anlaşma aşamasındayız, ilgi de var oraya" diye konuştu.

Gayrimenkul, İstanbul, Kadıköy, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DOĞA MANZARALI' DAİRENİN GERÇEK YÜZÜ - Son Dakika


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