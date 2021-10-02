Üye Girişi
Doğal alabalık av yasağı başladı - Son Dakika

Doğal alabalık av yasağı başladı

02.10.2021 15:49
Doğal alabalık av yasağı başladı, System.String[]

Türkiye genelindeki iç sularda doğal alabalık avlanma yasağının başladığı bildirildi.

Türkiye genelindeki iç sularda doğal alabalık avlanma yasağının başladığı bildirildi.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, yaptığı yazılı açıklamada, akarsu, bazı göl ve göletlerde yaşayan doğal alabalığın üreme mevsiminde olduğunu aktardı.

Bu nedenle alabalığın neslinin korunması maksadıyla avının, 1 Ekim'den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yurt genelindeki tüm bölgelerde yasaklandığını ifade eden Bal, yayımlanan tebliğ gereğince başlayan av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığını vurguladı.

Bal, "5 ay boyunca sürecek olan yasağa vatandaşlarımızın riayet edeceğine yürekten inanıyoruz. Yasağa uyulması alabalık neslinin korunması açısından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Avrasya, Türkiye, Akarsu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal alabalık av yasağı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi 15:41 Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda 15:39 Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı 15:00 Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı
Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi 14:42 Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor 14:13 Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var 13:46 Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor 13:44 Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı 12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı

Son Dakika Haberleri
15:44 Madde bağımlısı bir genç, bardak kırıp 3 hemşireyi rehin aldı
15:41 Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi
15:40 Bakım için girdiği kimyasal kazanında hayatını kaybetti, arkadaşı hastanede tedaviye alındı
15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu
15:39 Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda
15:00 Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı
14:59 Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı
14:54 İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı
14:42 Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi
14:37 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu
Madde bağımlısı bir genç, bardak kırıp 3 hemşireyi rehin aldı Madde bağımlısı bir genç, bardak kırıp 3 hemşireyi rehin aldı         
15:44
Bakım için girdiği kimyasal kazanında hayatını kaybetti, arkadaşı hastanede tedaviye alındı Bakım için girdiği kimyasal kazanında hayatını kaybetti, arkadaşı hastanede tedaviye alındı         
15:41
Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu         
15:39
Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı         
14:45
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:46
Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler         
13:31
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı         
12:20
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılan teleferik çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılan teleferik çürümeye terk edildi         
10:31
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 15:54:17. #1.12#
SON DAKİKA: Doğal alabalık av yasağı başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement