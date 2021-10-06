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Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı - Son Dakika

Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı

06.10.2021 21:51

Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı İki yılın ardından doğum yapan lama ilk kez anne oldu Yavru lamanın adını vatandaşların önerileri belirleyecek Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkında iki yıl önce getirilen lama ilk kez anne olma sevincini yaşadı.

Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı

İki yılın ardından doğum yapan lama ilk kez anne oldu

Yavru lamanın adını vatandaşların önerileri belirleyecek

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkında iki yıl önce getirilen lama ilk kez anne olma sevincini yaşadı. Bir an olsun annesinin yanından ayrılmayan yavru lamanın adı ise vatandaşlarının önerileriyle belirlenecek.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkının canlı popülasyonu her geçen gün artmaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'da hayvanlara sunulan ferah yaşam alanları, rahatça üremelerine katkı sunuyor. İki yıl önce Ormanya'ya getirilen ve Çocuk Hayvanat Bahçesi'ndeki bölüme yerleştirilen lama da ilk kez anne olma sevincini yaşadı. Sağlıklı bir yavru Dünya'ya getiren lama, yavrusunu bir an olsun yanından ayırmıyor. Annesinin yanındaki neşeli hareketleri ile ziyaretçilerinin yüzünü güldüren yavru lamanın adı ise vatandaşların önerileri ile belirlenecek.

Ormanya'nın nüfusunun arttığını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Lamamız, ilk anneliğini ve sağlıklı doğumunu gerçekleştirdi, hayvanat bahçemizde. Bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü bir yavruya kavuşmaları, bir aile oluşturmalarını arzu ediyorduk lamamız için. O yüzden bundan ayrıca bir mutluluk duyduk. Yine aynı zamanda oklu kirpimiz de ilk kez anne oldu. Bundan da ayrı bir mutluluk duyduk. Kangrularımız da daha önce doğum gerçekleştirdi. Yakın zamanda bunlarla ilgili isim arayışına da gireceğiz. Vatandaşlarımızdan öneriler de alacağız hayvanlarımıza verilecek isimler için" dedi.

"Çocuk Hayvanat Bahçemizdeki hayvanlarımızın uygun yaşam koşullarına sahip, refah seviyelerine uygun alanlarda olması en büyük arzumuz ve bu yönde çabalarımız devam ediyor. Yine aynı şekilde beslenme programları, uygun yem rasyonlarının uygulanması, zooteknik ve veteriner hekim personellerimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor, ona göre uygulanıyor. Bu sağlıklı bireylerin Dünya'ya gelmesi, sağlık bir gebeliğin devam etmesi, bu yapılan hizmetin neticesi olarak ortaya çıkıyor. O hayvana uygun yaşam alanı oluşturmak, hayvana uygun besin zincirini sağlamak, biraz da stresin az olduğu, daha huzurlu, geniş alanlarda yaşayabilmelerini sağladığımız için şu anda bu mutluluğu sizlerle paylaşabiliyoruz" diye konuştu.

Ormanya 51 türden 534 hayvanın evi oldu

Öte yandan yeni doğan yavrular ile birlikte Ormanya'daki canlı sayısı da arttı. Yeni doğan yavrular ile birlikte Ormanya, 51 türden 534 hayvana ev sahipliği yapmaya başladı.

Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı
Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı
Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı
Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı

Kocaeli, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğal Yaşam Parkı, lamaya ilk kez anne sevincini yaşattı - Son Dakika


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