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"Doğanın bekçileri" kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika

"Doğanın bekçileri" kaçak avcılara göz açtırmıyor

17.10.2021 11:00

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın bozulmaması amacıyla kaçak avcılarla etkin mücadele yürütüyor.

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın bozulmaması amacıyla kaçak avcılarla etkin mücadele yürütüyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarda zorlu iklim şartlarında sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla yoğun çalışma yapan "doğanın bekçileri", kaçak ve usulsüz avlananlara göz açtırmamak için sık sık denetim gerçekleştiriyor.

Sorumluluk alanı Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Sivas ve Tunceli olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki vatandaşları da doğal hayatın korunması noktasında bilgilendiriyor.

Drone ve fotokapan gibi teknolojik aletlerin eğitimini alan "doğanın bekçileri" belli periyotlarda arazi araçlarıyla hem sahada denetim gerçekleştiriyor hem de yaban hayvanlarının, yiyecek bulmakta güçlük çektikleri dönemlerde beslenmelerine yardımcı oluyor.

"Drone ve fotokapanlarla teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, 7 ilde sorumluluk alanlarındaki çeşitli bölgelerde denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bölgelerinin biyoçeşitlilik anlamında zengin olduğunu ifade eden Çörtük, "Personellerimizle sahada kaçak avcılarla birebir mücadele ediyoruz. Drone ve fotokapanlarla teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Drone denetiminde geçen sezon Sivas'ta 4 kişiye yasal işlem yaptık. Yine Kahramanmaraş'ta fotokapana yakalanan kaçak avcılara işlem yaptık." dedi.

"1067 kişiye yaklaşık 2 milyon TL ceza uyguladık"

Sahadaki personellere sık sık eğitimler verdikleri anlatan Çörtük, eğitimler sayesinde personellerin sürekli güncel kalmasını sağladıklarını belirtti.

Teknoloji sayesinde birçok alanı kısa sürede denetleyebildiklerini anlatan Çörtük, şöyle devam etti:

"2020-2021 av sezonunda 1067 kişiye yaklaşık 2 milyon lira ceza uyguladık. Kaçak avcılara sahada göz açtırmıyoruz. Sahada 7/24 av koruma denetimini sürdürüyoruz. Jandarma bize çok büyük destek oluyor. Fahri av müfettişlerimiz bize destek oluyor. Paydaş kurumlarımızla beraber av koruma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biyoçeşitlilik anlamında zenginiz. Özellikle yaban hayvanı konusunda geçen yıl yapılan istatistikte yaklaşık 4 bin yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi ve kızıl geyik sayımı yaptık. Her yıl alan tarama faaliyetlerini yürüterek bunların sayısının da arttığını görüyoruz."

Yazıhan ilçesinde görev yapan Ender Yıldırır da sürekli sahada denetimler gerçekleştirdiklerini aktararak, kendilerine gelen ihbar sonrasında en kısa sürede bölgeye ulaştıklarını belirtti.

Denetimlerde drone ve fotokapanı aktif bir şekilde kullandıklarını anlatan Yıldırır, bölgedeki canlı çeşitliliğinin devamı için kaçak avcılara müsaade etmediklerini kaydetti.

Doğanın bekçileri kaçak avcılara göz açtırmıyor
Doğanın bekçileri kaçak avcılara göz açtırmıyor
Doğanın bekçileri kaçak avcılara göz açtırmıyor
Doğanın bekçileri kaçak avcılara göz açtırmıyor
Doğanın bekçileri kaçak avcılara göz açtırmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Malatya, Tarım, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Doğanın bekçileri' kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika


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