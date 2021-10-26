Üye Girişi
Doğru koşullarda saklanmayan vitaminler için "şifa yerine zehir olabilir" uyarısı - Son Dakika

Doğru koşullarda saklanmayan vitaminler için "şifa yerine zehir olabilir" uyarısı

26.10.2021 11:01
Doğru koşullarda saklanmayan vitaminler için

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Kovid-19 salgını ve havaların soğuması gibi nedenlerle rağbet gören vitaminler için, "Gıda takviyesi olsalar bile saklanma koşullarına riayet edilmeden eczane dışında satışları, fayda yerine zarar getirir ve zehirlenme...

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Kovid-19 salgını ve havaların soğuması gibi nedenlerle rağbet gören vitaminler için, "Gıda takviyesi olsalar bile saklanma koşullarına riayet edilmeden eczane dışında satışları, fayda yerine zarar getirir ve zehirlenme riskini arttırır." uyarısında bulundu.

TEİS Genel Başkanı Saydan, ilaç ve vitaminlerin kullanımı ve saklama koşullarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

İlaçların etkinliğini kaybetmemesi için mutlaka kullanma talimatı ve kutusunun üzerinde belirtilen koşullara göre saklanması gerektiğini vurgulayan Saydan, ecza dolabı ya da camlı bir dolapta saklanması gerektiğini kaydetti.

Bu dolabın da kuytu, serin, rutubet olmayan, güneş görmeyen bir yere konulması gerektiğine işaret eden Saydan, "Eğer 'oda sıcaklığında saklayınız' ibaresi mevcutsa güneş görmeyen, serin, nemli olmayan ve sıcaklığı 25 dereceyi geçmeyen yerlerde ilaçlarınızı kendi ambalajlarında saklayınız. En önemlisi çocukların uzanıp alamayacağı yüksekliğe konulmalı ve mümkünse kilitlenmeli. Rutubetli sıcak yerlerden de ilaçları uzak tutmak gerekir." uyarısında bulundu.

İlaçların hem karışmaması hem de ışıktan korunması açısından kutusunda tutulması gerektiğinin altını çizen Saydan, ilaçların, etkileşime uğrayabileceği diğer besin ve maddeler, yan etkileri, çiğnenerek, bölünerek veya suda çözülerek kullanılıp kullanılamayacağı konusunda mutlaka eczacıya danışılması gerektiğini ifade etti.

"Buzdolabı 'ilaç dolabı' değildir"

Saydan, yapılan en büyük yanlışların başında ilaçların buzdolabı raflarında saklanmasının geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buzdolabı ilaç dolabı değildir. Buzdolaplarında en çok ve yanlış olarak ateş düşürücü, öksürük ve vitamin şuruplarının saklandığını biliyoruz. Buzdolabında saklanması gerekenler dışında ilaçlarınızı asla buzdolabında saklamayın. Çünkü bazı şurupların içindeki etken maddeler dibe çöker ve her dozda eşit miktarda ilaç alınmamış olur. Bu da tedavi sürecini etkiler. Aynı şekilde buzdolabında saklanan tablet şeklindeki ilaçların da etken maddelerinde bozulmalar meydana gelebilir. Eğer ilacınızın ambalajında 2-8 derece arasında saklamanız gerektiği yazıyorsa bu ilaçlarınızı soğuk ortam olan buzdolabında saklamanız gerekir. Bu tip ilaçların eczaneden temini sırasında ilaçlarınızı taşırken bozulmasını önlemek amacıyla size bir buz aküsü eşliğinde teslim edilecektir. Eczacıların, buz aküsü ile birlikte verdiği ve 'buzdolabına konulacak' dediği ilaçlar da asla buzluk bölümüne veya buzluğa yakın yere konulmamalı. Çünkü bu şekilde de donarak ilaçların bütün yapısı bozulur, böyle bir hata yapıldığında ise ilaçların kullanılmaması gerekir."

C vitaminleri için saklama koşulları uyarısı

"Gıda takviyeleri gıda değil, ilaçtır" diyen Saydan, gıda takviyelerinin saklama koşullarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"İlaçlar gibi gıda takviyelerinin de saklama koşuları ve kullanımları için özel uyarılar bulunuyor. Özellikle son dönemde sıklıkla kullanılan C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri için özel saklama koşulları ve uyarılar mevcut. C vitamini içeren gıda takviyeleri mutlaka 25 derecenin altında bir sıcaklıkta muhafaza edilmeli, buzdolabına koyulmamalıdır. Zira C vitamini içeren gıda takviyesinin C vitamini deposu portakal gibi buzdolabında saklanması, suda çözünen efervesan tabletlerde çözünme ve dağılma problemlerine yol açabilir. Kapsül ve tablet formundaki yutulabilir formlarda ise dağılım ve yutma problemlerine sebebiyet verebilir. Unutulmamalıdır ki, C vitamini hem 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda hem de buzdolabı ısısı olan 2-8 derece sıcaklıkta kontrolsüz saklanırsa yapısında bozulmalar meydana gelir."

"D vitaminini kan değerlerinizi ölçtürmeden kullanmayın"

D vitaminlerinin de gıda takviyesi olarak son dönemde yoğun rağbet gördüğüne dikkati çeken Nurten Saydan, "D vitamininin vücuttaki kan değerinin ölçümü yapılarak kullanılması gerekiyor. Gıda takviyesi olarak, vatandaşımızın D vitamin seviyesinin ölçümünü yapmadan, hekim ve eczacısına danışmadan kontrolsüzce kullanımı uygun değildir. Vitaminlerin gıda takviyesi olsa bile saklanma koşullarına riayet edilmeden eczane dışında satışı fayda yerine zarar getirir ve zehirlenme riskini arttırır." diye konuştu.

TEİS Genel Başkanı Saydan, ilaçların mutlaka eczaneden, eczacı elinden alınması gerektiğini, bu ürünlerin saklama koşullarının insan sağlığı açısından çok önem taşıdığını vurguladı.

Nurten Saydan, Eczane, İlaç, TEİS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğru koşullarda saklanmayan vitaminler için 'şifa yerine zehir olabilir' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti 11:07 Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor 11:03 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor 10:47 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi 10:32 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine 09:50 Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi 09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak 08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak

Son Dakika Haberleri
11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
11:02 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
10:31 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi
10:13 Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı
10:10 Jeff Bezos, uzaya istasyon yapmaya başladı! Aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık         
09:04
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı         
00:23
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Doğru koşullarda saklanmayan vitaminler için "şifa yerine zehir olabilir" uyarısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement