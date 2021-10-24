Üye Girişi
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

24.10.2021 10:05
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölge genelinde, gece yarısından itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ağrı'da 1, Erzincan'da 3, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 24, Iğdır'da 22, Erzincan'da 21, Ağrı'da 18, Erzurum ve Kars'ta 17, Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Erzincan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seren Serengil'in 10:05 Seren Serengil'in "Zina suç olmalı" çıkışı tartışma yarattı: Ben öyle düşünüyorum Dünyanın en tehlikeli ismi Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar konuşulmadı 09:36 Dünyanın en tehlikeli ismi Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar konuşulmadı Psikologdan tüyler ürperten itiraf! 100'den fazla hastasına intihar ilacı vermiş 09:07 Psikologdan tüyler ürperten itiraf! 100'den fazla hastasına intihar ilacı vermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var 08:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 07:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı 02:00 Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını 23:04 Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım 18:33 Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım

Son Dakika Haberleri
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında         
10:05
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor         
10:03
Kocasının dövdüğü kadın, abilerine haber verdi! Meydan dayağı kamerada Kocasının dövdüğü kadın, abilerine haber verdi! Meydan dayağı kamerada         
09:09
Bakan Soylu, Bakan Soylu, "Gözlerimle gördüm" diyerek Diyarbakır'daki büyük değişimi anlattı         
08:59
Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar         
07:47
Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum         
07:19
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 10:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement