Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor - Son Dakika

Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars ve Ağrı'da 3, Erzurum ve Ardahan'da 4, Erzincan'da 8, Iğdır'da 9, Tunceli'de 10 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 25, Erzincan ve Iğdır'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum ve Kars'ta 20, Ardahan'da 18 derece olması öngörülüyor.