Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 18, Iğdır ve Ağrı'da 15, Erzurum'da 12, Ardahan ve Kars'ta 7 derece olacak.