Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla bir çok ilde yüksek kesimlerde kar yağdı.

Trabzon'da havanın soğumasının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin fırtına uyarısı yapması sonrasında dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre Hayrat, Çaykara, Şalpazarı Yomra ve Maçka ilçelerinin yüksek mahalleleri ile yaylalarında da kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Ayder Yaylası'nda kar kanlığı 5 santimetreye ulaşırken, Huser, Samistal, Pokut ve Sal yaylaları ve yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Yaylaya gezmeye gelen Arap turistler kar sürprizi ile karşılaştı.

Bölgede kar yağışı sürüyor.

Elazığ'dan eşiyle birlikte gezmeye gelen Resul Akpolat, AA muhabirine, Ayder Yaylası'nın çok güzel olduğunu belirterek, "Hava çok soğuk. Kar yağışı da sürpriz oldu." dedi.

Eşi Sümbül Akpolat ise birkaç gündür bölgeyi gezdiğini dile getirerek, "İki gün önce hava güneşti. Şimdi ise kar yağıyor. Biz normalde yağış bekliyorduk. Karı görünce şaşırdık. Yaz mevsimi yaşarken bir anda kış mevsimi yaşamış olduk. Memnun kaldık. Herkesin hayatında gelmesi gereken yerlerden biri." diye konuştu.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Dün başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Buralarda İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin, çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Artvin

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek rakımlı yerleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Merkezde Karçal Yaylası, Ardanuç ilçesinde Bilbilan ve Kürdevan Yaylası, Şavşat ilçesinde de Türkiye- Gürcistan sınırındaki Arsiyan Yaylası ile Kocabey yaylasında kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdare ekipleri, yayla yollarının kapanmaması çalışma başlattı.