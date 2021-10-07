Doğu'nun mavi kategoriye en yakın ili Ardahan'da aşı çalışmaları hızlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan ikinci doz aşılamada Doğu ve Güneydoğu illeri arasında yüzde 72,8 oranla mavi kategoriye en yakın kent olan Ardahan'da sağlık ekipleri aşı çalışmalarını hızlandırdı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki 15 mobil ekip, hem kırsalda hem de il ve ilçe merkezlerinde aşılanma oranını arttırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir yandan yüzde 72,8 oranla Doğu ve Güneydoğu'da mavi kategoriye en yakın il olan kentte ikinci doz aşılamaya yoğunlaşırken, bir yandan da yüz yüze eğitimde aksaklık yaşanmaması için okullarda öğrencileri aşılamaya başladı.

"Hedefimiz toplumsal bağışıklık oranına erişmek"

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, kentte aşı çalışmalarının yoğun şekilde ve başarılı gerçekleştiğini söyledi.

Okullarda başlanan aşı çalışmalarıyla eğitimde hastalığı belli bir seviyenin üzerine çıkarmamanın gayretinde olduklarını ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Zorlama olmadan yani orta ve lisedeki aşı tanımlaması yapılan öğrencilere yönelik aşılama çalışmamız başladı. Öğrenci velilerinin tabii ki rıza göstermesi halinde aşılama yapabiliyoruz. Hedefimiz Ardahan olarak toplumsal bağışıklık oranına erişmek. Bu konuda bizler üzerimize düşeni yapacağız, vatandaşımızdan da destek istiyoruz."

Vali Öner, birinci doz aşıda yüzde 91,1 oranına ulaştıklarını belirterek, ikinci dozda ise yüzde 72.8 oranıyla Doğu ve Güneydoğu'da birinci sırada yer almanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Çalışmalarla okullardaki hastalık hızını da düşürmek istediklerini anlatan Öner, "Eğitime sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Yüz yüze eğitim için sağlıklı bir ortamın tesisi gayretindeyiz. Bu bizim için öncelikli ve çok önemli. İnşallah vatandaşımızın da duyarlılığı ve sağduyusu ile başaracağız." ifadelerini kullandı.

Aşı olmak isteyen herkese ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Öner, özellikle imkanı olmayanların ayağına da aşı hizmetini götürdüklerini aktardı.

Vali Öner, ayrıca sağlıkçıların okul aile birliği toplantılarına da katılım sağlayacağını ve burada aşının öneminin anlatıldığı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.