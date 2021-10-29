Üye Girişi
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29.10.2021 14:46
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

CUMHURİYETİN kuruluşunun 98'inci yılı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şehirlerde coşkuyla kutlandı.

CUMHURİYETİN kuruluşunun 98'inci yılı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şehirlerde coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır'da cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Pandemi kurallarının uygulandığı törende Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Proframda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Yöresel halk oyunlarının oynandığı kutlamalarda, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Kutlama alanındaki geçit töreni ise protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vali Karaloğlu burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetin sahibi, çocuğunu, saçına kına yakarak şehadete gönderen annelerin yüreğidir. Cumhuriyetin sahibi, cephelere mermi taşıyan beli bükülmüş yaşlıların, yanılmaz irfanıdır. Cumhuriyetin sahibi, din, iman, istiklal ve hürriyet için serden geçenlerin hasbi gönlüdür. Cumhuriyetin sahibi, Bosna'dan, Halep'ten, Kerkük'ten, Bağdat'tan, Selanik'ten, Gostivar'dan gönül coğrafyamızın her köşesinden Anadolu ocağına sığınan milletimizdir" dedi.MARDİN'DE GENÇLERE 'CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKIN' ÇAĞRISIMardin'de yağışlı hava nedeniyle kutlamalar Mardin Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada artık çok güçlü ve muktedir bir Türkiye'nin var olduğunu ifade ederek, gençlere Cumhuriyet'e sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Vali Demirtaş, "Sahada da masada da söz sahibi, sözü dinlenen, sözünü dinleten bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde de oyun üstüne oyun kuranların oyunlarını, plan üstüne plan yapanların planlarını bir bir bozacağız. Bu coğrafyada 100 yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da operasyon yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sevgili Gençler, sizler, Cumhuriyetimizin teminatısınız ve ülkemizin geleceğisiniz. Unutmayınız ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, yaşatma ve yüceltme görevini ulusumuzun göz bebeği, siz gençlere vermiştir. Bu sebeple çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmeniz fevkalade önemlidir. Sizlerden en önemli beklentimiz, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize, cumhuriyetimize ve demokrasimize, her şartta sahip çıkmanızdır" dedi. Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunup, halk oyunları gösterileri düzenlendi.ŞIRNAK'TA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSUŞırnak'ta da tören, spor salonunda yapıldı. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili Kamil Kurt, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, öğrenciler, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, öğrencilerin şiir, jimnastik ve yaptıkları görsel şölenle devam etti. Şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 100 yıl önce fitne tohumlarını ekenlerin hala bu tohumları ekmeye devam ettiğini belirterek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.ELAZIĞ'DA MEHTERAN TAKIMI GÖSTERİSİ Elazığ'daki programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunup, halk oyunları gösterisi düzenledi. Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından düzenlenen cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, yaptığı konuşmada, Türk milletinin esareti hiçbir zaman kabul etmediğini belirterek, "Tek yürek olan milletimiz bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakların bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum" dedi.EYMEN, BAĞLAMA VE PİYANOYLA İZMİR MARŞI'NI ÇALARAK BAYRAMI KUTLADI

Bingöl'de yaşayan 11 yaşındaki Eymen Ali Önal, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılını evinde bağlama ve piyanoyla İzmir Marşı'nın çalarak kutladı. 6'ncı sınıf öğrencisi Eymen, "Notalara bakarak İzmir Marşı'nı çalmayı öğrendim. Buradan tüm ülkemin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.


- Diyarbakır
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Cumhuriyet, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika


Son Dakika

Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı 14:50 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu 14:43 Cadılar Bayramı partisine melek kostümüyle katılan Yasmin Erbil, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu 14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı 14:23 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü 12:53 TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor

Son Dakika Haberleri
14:32 Amatör balıkçı oltasına gelen balıkla mutluktan havalara uçtu
14:31 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi
14:30 Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar
14:22 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı
14:20 Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor
14:19 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti
14:16 Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı
14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi         
14:54
Siyaset sahnesi hareketlenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Siyaset sahnesi hareketlenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
14:49
Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı         
14:34
Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi         
14:32
Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor         
14:21
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
"Tacizde bulunmadım" dedi, hakim görüntüleri izleyince ağır cezalık oldu         
12:04
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 15:08:11. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement