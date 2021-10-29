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DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU - Son Dakika

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

29.10.2021 20:45

CUMHURİYETİN kuruluşunun 98'inci yılı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şehirlerde coşkuyla kutlandı.

CUMHURİYETİN kuruluşunun 98'inci yılı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şehirlerde coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır'da cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Pandemi kurallarının uygulandığı törende Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Proframda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Yöresel halk oyunlarının oynandığı kutlamalarda, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Kutlama alanındaki geçit töreni ise protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vali Karaloğlu burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetin sahibi, çocuğunu, saçına kına yakarak şehadete gönderen annelerin yüreğidir. Cumhuriyetin sahibi, cephelere mermi taşıyan beli bükülmüş yaşlıların, yanılmaz irfanıdır. Cumhuriyetin sahibi, din, iman, istiklal ve hürriyet için serden geçenlerin hasbi gönlüdür. Cumhuriyetin sahibi, Bosna'dan, Halep'ten, Kerkük'ten, Bağdat'tan, Selanik'ten, Gostivar'dan gönül coğrafyamızın her köşesinden Anadolu ocağına sığınan milletimizdir" dedi.

MARDİN'DE GENÇLERE 'CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKIN' ÇAĞRISI

Mardin'de yağışlı hava nedeniyle kutlamalar Mardin Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada artık çok güçlü ve muktedir bir Türkiye'nin var olduğunu ifade ederek, gençlere Cumhuriyet'e sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Vali Demirtaş, "Sahada da masada da söz sahibi, sözü dinlenen, sözünü dinleten bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde de oyun üstüne oyun kuranların oyunlarını, plan üstüne plan yapanların planlarını bir bir bozacağız. Bu coğrafyada 100 yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da operasyon yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sevgili Gençler, sizler, Cumhuriyetimizin teminatısınız ve ülkemizin geleceğisiniz. Unutmayınız ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, yaşatma ve yüceltme görevini ulusumuzun göz bebeği, siz gençlere vermiştir. Bu sebeple çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmeniz fevkalade önemlidir. Sizlerden en önemli beklentimiz, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize, cumhuriyetimize ve demokrasimize, her şartta sahip çıkmanızdır" dedi. Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunup, halk oyunları gösterileri düzenlendi.

ŞIRNAK'TA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Şırnak'ta da tören, spor salonunda yapıldı. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili Kamil Kurt, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, öğrenciler, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, öğrencilerin şiir, jimnastik ve yaptıkları görsel şölenle devam etti. Şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 100 yıl önce fitne tohumlarını ekenlerin hala bu tohumları ekmeye devam ettiğini belirterek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

ELAZIĞ'DA MEHTERAN TAKIMI GÖSTERİSİ

Elazığ'daki programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunup, halk oyunları gösterisi düzenledi. Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından düzenlenen cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, yaptığı konuşmada, Türk milletinin esareti hiçbir zaman kabul etmediğini belirterek, "Tek yürek olan milletimiz bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakların bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum" dedi.

EYMEN, BAĞLAMA VE PİYANOYLA İZMİR MARŞI'NI ÇALARAK BAYRAMI KUTLADI

Bingöl'de yaşayan 11 yaşındaki Eymen Ali Önal, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılını evinde bağlama ve piyanoyla İzmir Marşı'nın çalarak kutladı. 6'ncı sınıf öğrencisi Eymen, "Notalara bakarak İzmir Marşı'nı çalmayı öğrendim. Buradan tüm ülkemin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Cumhuriyet, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU - Son Dakika


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