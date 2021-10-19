Üye Girişi
Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor - Son Dakika

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

19.10.2021 13:00

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 yıl önce muhtar seçilen üniversite mezunu Meryem Önkür, köy halkına hizmet için çabalıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 yıl önce muhtar seçilen üniversite mezunu Meryem Önkür, köy halkına hizmet için çabalıyor.

İlçeye 34 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 250 haneli Dalbahçe köyünde yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğunun en büyüğü olan 26 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu.

Önkür, mezun olduktan sonra döndüğü köyünde sorunları çözmek ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde muhtar adayı oldu.

Köylülerin "muhtarlık zordur, kadınlar yapamaz" sözleri ve ön yargılara karşı ailesi ve yakınlarının desteğiyle yaptığı seçim çalışmalarının ardından Önkür, 6 erkek adayında yarıştığı seçimde en fazla oy alarak muhtar seçildi.

Azalarını köyün ileri gelenlerinden oluşturan Önkür, köyün sorunlarını çözmek amacıyla vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek talepleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Hayvancılık yapan ailesine de koyunlar ve tavukların beslenmesinde yardım eden Önkür, projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Meryem Önkür, AA muhabirine, kadın ve genç olması dolayısıyla ilk başlarda adaylığına ön yargılı bakıldığını söyledi.

Seçim döneminde oy almak için ev ev dolaştığını belirten Önkür, şöyle konuştu:

"Muhtar olmaya karar verince babam çok destek oldu. Köyümüz ilçenin en büyük köylerindendir. 6 rakibim vardı ve bana destek vermek için bazıları da önceden adaylıktan çekildi. Seçimi kazandıktan sonra çok mutlu oldum. Köyüme hizmet yapacağıma inandım ve inanıyorum. Seçim vaatlerim arasında kapalı halı saha, köy içi yollarımıza parke taşı döşeme ve çocuklar için bir park projesi sözüm vardı. Parke taşlarımız geldi ve bunları döşemek için devletimizden destek bekliyorum. Halı saha için de destek bekliyorum. Devletimizin desteğiyle su şebeke hattımızı yeniledik. Bazı projeleri daha hayata geçirdim. Vaat verdiğim projeleri gerçekleştirmek için çabalıyorum."

"Kadınlara örnek olmak istiyorum"

Kentin şu ana kadar seçilen en genç muhtarı ve az sayıdaki kadın muhtarlarından olduğunu ifade eden Önkür, hemcinslerine örnek olmak istediğini anlattı.

Önkür, yeni tip koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarıyla ev ev dolaşarak vatandaşların aşı olmasına yardımcı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kadınlarla çok iyi anlaşıyorum. Bir sorunları ve talepleri olduğunda beni rahatlıkla arayabiliyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara ve herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Muhtarlık iyi gidiyor ama vaatlerimi yerine getirebilirsem her şey daha iyi olur. Köyüme hizmet etmek istiyorum. Köyümüz çok büyük, muhtarlık yapmak zor ama ben zoru başardım. Köyün ilk kadın muhtarı olmak değişik bir duygu ve mutluluk veriyor. İnsanlar daha önce hep erkek muhtarlara alıştıkları için ilk başlarda bana alışamamışlardı. Şu an köylülerin hepsiyle aram çok iyi ve iyi anlaşıyoruz."

"Babam aday olursa ona değil Meryem'e oy vereceğim"

Kadınlardan Habibe Küsen da bir sorun ve talepleri olduğunda Önkür ile çok rahat iletişime geçtiklerini ve aday olması halinde yine destek vereceklerini söyledi.

Kadınların Önkür'e her zaman destek verdiğini dile getiren Küsen, "Meryem muhtar adayı olursa yine ona oy vereceğim. Babam muhtar adayı olursa ona oy vermem ama Meryem'e vereceğim." dedi.

Mehmet Karakuş ise Meryem Önkür'ün muhtarlığı iyi yaptığını ve gelecek dönem yine muhtar seçmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Doğubeyazıt, Muhtarlık, Muhtar, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nehirde aniden ortaya çıkan azgın timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu 12:59 Nehirde aniden ortaya çıkan azgın timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor 12:32 İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi 12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor 11:54 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi 11:43 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor 11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı 11:03 Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı 10:54 Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı

Son Dakika Haberleri
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor         
12:29
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez         
11:31
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı         
10:59
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 13:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement