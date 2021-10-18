Doğudaki 8 ilde kaçak avcılık yapan 33 kişiye 54 bin 100 lira ceza - Son Dakika

Yurdun doğusundaki 8 ilde, son 2 günde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 33 kişiye, doğa koruma görevlilerince 54 bin 100 lira ceza kesildi.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede kınalı keklik, çil keklik ve yaban tavşanı avı 16 Ekim itibarıyla başladı.

Müdürlüğe bağlı ekipler, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır ve Kars'taki sorumluluk alanında, avcılık kurallarına uyulup uyulmadığını tespit edip uymayanlara gerekli cezai işlemi yapmak amacıyla 16 ekiple av koruma ve kontrol faaliyetleri başlattı.

Son iki günde 734 avcının denetlendiği faaliyetlerde, Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyon Kararları'na aykırı av yaptığı tespit edilen 33 kişiye, toplam 23 bin 540 liralık idari yaptırımın yanı sıra yasalara aykırı avladıkları 9 keklik ve 1 yaban tavşanı için 30 bin 560 lira tazminat cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca takoz takılı olmayan 2 av tüfeğine de el konuldu.