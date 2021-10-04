Doğum günü kutlanmıştı, acı haberi geldi - Son Dakika

Sinop'ta SMA Tip 1 hastası Tuğkan bebek geçirdiği ameliyat sonrası hayata tutunamadı. 5 gün önce geçirdiği ameliyattan sağ çıkması ve doğum günü kutlanan Tuğkan, o görüntülerle akıllarda kaldı.

Sinop'ta Satı Buket ve Coşkun Özkıdık çiftinin bebeği Tuğkan Uraz hayata veda etti. 1 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı teşhisi konulan Tuğkan'ın yaşatılması için ailesi ve Sinoplular büyük çaba gösteriyordu.

"Tuğkan'a umut ol" başlığı ile açılan hesaplarda, Tuğkan'ın yaşaması için canlı yayınlar yapılmış, sanal yiyecek ve içecekler satılmış ve kentin çeşitli yerlerinde stantlar açılmıştı. Bundan 5 gün önce ise 2 yaşına giren bebeğin doğum günü kutlanmış aynı gün girdiği ameliyattan sağ çıkması da sevinç oluşturmuştu.

Pastanın mumlarını babası Coşkun Özkıdık ve alanda bulunan çocuklar, annesi Buket ve Tuğkan canlı yayında izlerken üflemişti. 5 gün önce yüzleri güldüren etkinlik ne yazık ki minik yavruya yapılan bir veda oldu.

Tuğkan bebek geçirdiği ameliyat sonrası hayata tutunamadı. Tuğkan bebeğin hayata gözlerini yumması kentte üzüntüye sebep oldu. - SİNOP