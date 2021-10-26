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DOĞUMUNUN 127'İNCİ YILI ANISINA AŞIK VEYSEL KONSERİ - Son Dakika

DOĞUMUNUN 127'İNCİ YILI ANISINA AŞIK VEYSEL KONSERİ

26.10.2021 10:35

Burdur'da Aşık Veysel'in doğumunun 127'nci yılı nedeniyle 'Uzun İnce Bir Yol' isimli anma konseri düzenlendi.

Burdur'da Aşık Veysel'in doğumunun 127'nci yılı nedeniyle 'Uzun İnce Bir Yol' isimli anma konseri düzenlendi.

Aşık Veysel'in doğumunun 127'nci yılı nedeniyle 'Uzun İnce Bir Yol' isimli anma konseri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlendi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nalan Yiğit ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Kızıldeli Salık'ın vokalist olarak yer aldığı konserde Akademik Türk Halk Müziği orkestrası Aşık Veysel türkülerini seslendirdi.

Konsere Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Firdevs Savi Çakar ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesinde 'fotoğraf sanatçıları Ara Güler, Fikret Otyam, Ergun Çağatay, İsa Çelik, Ozan Sağdıç ve Mustafa Türkyılmaz'ın çektiği fotoğraflardan oluşan 'Ustaların Objektifinden Aşık veysel' sergisi ile yönetmen Hacı Mehmet Duranoğlu'nun hazırladığı Aşık Veysel belgeselinin gösterimi yapıldı.

Konser sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Firdevs Savi Çakar sanatçılara çiçek takdim etti. Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe de dedesinin yaşamından anılar anlattı.

DOĞUMUNUN 127'İNCİ YILI ANISINA AŞIK VEYSEL KONSERİ
DOĞUMUNUN 127'İNCİ YILI ANISINA AŞIK VEYSEL KONSERİ
DOĞUMUNUN 127'İNCİ YILI ANISINA AŞIK VEYSEL KONSERİ
DOĞUMUNUN 127'İNCİ YILI ANISINA AŞIK VEYSEL KONSERİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Necip Fazıl Kısakürek, Eğitim Fakültesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞUMUNUN 127'İNCİ YILI ANISINA AŞIK VEYSEL KONSERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOĞUMUNUN 127'İNCİ YILI ANISINA AŞIK VEYSEL KONSERİ - Son Dakika
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