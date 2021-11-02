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Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor - Son Dakika

Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor

02.11.2021 10:11
Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor

Erzurum'da dolandırıcılar internet üzerinden ürün sipariş eden ve ürününü kargodan teslim almayan kişileri Avukat Esra Yılmaz'ın adını kullanarak tehdit ettikten sonra paralarını alarak kayıplara karışıyor.

Erzurum'da dolandırıcılar internet üzerinden ürün sipariş eden ve ürününü kargodan teslim almayan kişileri Avukat Esra Yılmaz'ın adını kullanarak tehdit ettikten sonra paralarını alarak kayıplara karışıyor. Her gün onlarca kişiyi dolandıran çete üyeleri, avukatı da canından bezdirdi. Özellikle her defasında kendi ismini kullanan dolandırıcılardan usanan Yılmaz, ismini değiştirmeyi dahi düşünüyor.

Erzurum'da yaşayan 16 yıllık Avukat Esra Yılmaz'ın başı yaklaşık 5 aydır dolandırıcılarla dertte. Dolandırıcılar bu kez internetten ürün siparişi veren ve daha sonra o ürünü iptal ettiren ya da kargodan ürünü teslim almayan kişileri tuzağına düşürüyor. Avukat Yılmaz'ın ismini kullanarak müşterileri 'senin yüzünden şirketimiz battı, paramızı ver' şeklinde tehdit eden dolandırıcılar, parayı aldıktan sonra ise ortadan kayboluyor. Her gün onlarca mağdurun kendisini arayarak suçladığını söyleyen Avukat Yılmaz, savcılığa şikayette bulundu.

"Vatandaşları tehdit ediyorlar"

Dolandırıcıların vatandaşlara kargoyu almak zorundasınız yoksa icra takibi başlatacağız dediklerini ifade eden Yılmaz, "16 yıllık meslek hayatımda bu sene çok büyük bir sıkıntıya maruz kaldım. Yaklaşık 5-6 aydır sürekli vatandaşlar beni arıyorlar. Bana Avukat Esra Yılmaz'ın kendilerini aradığını söylüyorlar. Öncesinde bir kargo siparişi verdiklerini daha sonra iptal ettiklerini ifade ediyorlar. Avukat olarak kendini tanıtan kişi de vatandaşlara bu kargoyu almak zorundasın yoksa hakkında icra takibi yapılacak. Avukat ağzıyla da söylemiyorlar. Vatandaşlara hakaret ederek yapıyorlar. Vatandaşlar da nasıl oluyorsa internette arama motoruna Avukat Esra Yılmaz yazınca beni buluyorlar ve beni arıyorlar" dedi.

"Türkiye genelinde 20'den fazla Avukat Esra Yılmaz var"

Yılmaz, isminin ve soy isminin Türkiye'de yaygın olduğu için dolandırıcıların bu ismi tercih ettiğini belirterek, "Erzurum Barosuna kayıtlı 1 avukat arkadaşımız var benimle aynı isimde. Yine staj yapan bir arkadaşımız daha var. Zannediyorum Esra isminin ve Yılmaz soy isminin çok yaygın olmasından dolayı bu kişiler benim ismimi kullanıyorlar. İçerisinde bir kargo şirketi çalışanın da olduğu bir şebeke olduklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"O kadar bunalttılar ki ismimin başına Eyşan ismini alacağım"

Savcılığa şikayette bulunduğunu ve yakın zamanda isim değişikliği için mahkemeye başvuracağını da aktaran Yılmaz, "Beni günde en az 5-6 kişi arıyor. Siz bizi aradınız tehdit ettiniz diyorlar. Bizden para talep ettiniz diyorlar. Hayır ben değilim diyorum. Artık olayın hikayesini biliyorum. Savcılığa şikayette bulundum. Soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda Asliye Hukuk Mahkemesine bir isim tashihi davası açmayı düşünüyorum. İsmim Esra Yılmaz ama başına Eyşan ismini de ekletmek istiyorum. Eyşan ismi az kullanıldığı için onu tercih edeceğim. Bu kişilerden nasıl kurtulacağım, bilmiyorum. Çok rahatsızım. Gerçekten dolandırıcılardan bunaldım. Vatandaşlara da uyarım, bu dolandırıcılara itibar etmeyin" dedi. - ERZURUM

Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor
Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor
Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor

Erzurum, Türkiye, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor - Son Dakika


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