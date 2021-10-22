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Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar - Son Dakika

Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar

22.10.2021 23:32

Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar İşitme cihazı bağışlandı, Yusuf hayırseverlerin yardımıyla duymaya başladı Geçtiğimiz ay oğluna işitme cihazı alabilmek için dolandırılan baba Halil Saçar: "Yapılan haber üzerine iki hayırsever iş adamımız bize cihazlarımızı temin etti"...

Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar

İşitme cihazı bağışlandı, Yusuf hayırseverlerin yardımıyla duymaya başladı

Geçtiğimiz ay oğluna işitme cihazı alabilmek için dolandırılan baba Halil Saçar:

"Yapılan haber üzerine iki hayırsever iş adamımız bize cihazlarımızı temin etti"

"Allah herkesten razı olsun, İhlas Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz"

ESKİŞEHİR - Oğluna işitme cihazı alabilmek için biriktirdiği parayı sosyal medya dolandırıcılarına kaptıran çaresiz babanın imdadına hayırseverler yetişti. İşitme cihazı bağışlanınca Yusuf hayırseverlerin yardımıyla duymaya başladı.

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Halil Saçar, doğuştan işitme engelli oğluna işitme cihazı alabilmek için bankalara başvurmuş, ancak oradan bir yanıt alamayınca sosyal medyada karşılaştığı kredi vaadine kanarak dolandırılmıştı. Elinde biriken az miktardaki parayı da dolandırıcılara kaptıran mağdur baba sesini, geçtiğimiz ay İhlas Haber Ajansı'nın ulusal medya ile paylaştığı haber aracılığıyla duyurmuştu. Haberi gören hayırseverler, Halil Saçar'a ulaştı ve iki adet işitme cihazı bağışlayarak Yusuf'un tekrar duyabilmesini sağladı.

"Yapmış olduğunuz haber etki etti, sağ olsun iş adamlarımız desteklerini esirgemediler"

Daha önce yaşadıkları dolandırılma olayının üzerine İhlas Haber Ajansı'na ulaştıklarını belirten Halil Saçar, "Başımızdan geçen talihsiz olayın bir haberi yapıldı. O haberimiz üzerine iki hayırsever iş adamımız bize cihazlarımızı temin etti. Allah onlardan razı olsun. Bir tanesi Antalya'dan iş adamı Yusuf Yadoğlu beye sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bir tanesi de Türk Savunma Sanayii'ne hizmet eden bir havacılık şirketi, onun adını açıklamak istemiyoruz. Bu şekilde cihazlarımıza kavuştuk. Allah sizden de razı olsun, İhlas Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz haber etki etti, sağ olsun iş adamlarımız desteklerini esirgemediler. Allah emeği geçen herkesten binlerce defa razı olsun. Şu anda gayet mutluyuz. İki tarafa da yeni cihazlarımız takıldı" diye konuştu.

"Allah hayırseverlerimizi arttırsın"

Cihazların takılmasıyla birlikte oğlunun duyabildiğini ve eski agresif tavırlarını artık sergilemediğini anlatan baba Saçar, "Cihazları almak için Ankara'ya gittik. Firma ile istişareyi yaptık. Sağ olsun gerekli olan tutarı iş adamlarının bir tanesi bizim, bir tanesi firmanın hesabına attı. Yaklaşık 10 gün sonra cihazlar takıldı, ancak bu arada Yusuf ele avuca sığmıyordu. Maalesef çocuk duymayınca hırçınlaşıyor, agresifleşiyordu. Baş edemiyorsunuz. Cihazların takıldığı gün her şey değişti. Şu anda gayet mutluyuz, okulumuza başladık. 13 gün okula ara vermek zorunda kaldık. Bunların hepsi birer sıkıntıydı, Allah razı olsun aştık. İnşallah bundan sonra bu şekilde devam ederiz. Allah hayırseverlerimizi arttırsın diyoruz. Bizim gibi mağdur olan insanlara sahip çıkıyorlar. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar
Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar
Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar
Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar

İhlas Haber Ajansı, Eskişehir, Medya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dolandırılan babanın sesine duyarsız kalmadılar - Son Dakika


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