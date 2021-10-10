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Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

10.10.2021 17:04
Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücünün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücünün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Başiskele ilçesindeki Yuvacık Baraj Yolu'nda 41 HD 582 plakalı otomobilin sürücüsü, ölü domuzu aracına bağlayarak sürükledi. O anlar, başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ölü domuzu nereye götürdüğü bilinmiyor.

Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Başiskele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | DOMUZU OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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