Dondurma teknesi - Son Dakika

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Baran Bilgin (23), Kekova'da 25 yıldır tekneyle yat turuna çıkanlara dondurma satan babası Ali Bilgin'den işi devraldı. 4 metrelik tekneye koyduğu güneş enerji paneliyle buzdolabının sürekli çalışmasını sağlayan Bilgin, koyları dolaşıp tatilcilere dondurma satarak harçlığını da çıkarıyor.

Demre ilçesinde, tarihi ve doğasıyla ziyaretçilerinin ilgi odağı olan Kekova'ya yat turuna çıkan yerli ve yabancı turistler, denizde dondurma keyfi yaşıyor. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Baran Bilgin, 25 yıldır babasının tekneye yerleştirdiği buzdolabında tutup, denizde sattığı dondurmaları, bu yıl kendisi satmaya başladı. 4 metrelik tekneye güneş enerjisi paneli koyarak, buzdolabının sürekli çalışmasını sağlayan Bilgin, dondurmaların erime tehlikesini ortadan kaldırdı. Tekneyle koyları dolaşan Bilgin, mavi yolculuğa çıkan tatilcilere dondurma satıyor.

ERİME SORUNUNU GÜNEŞ PANELİYLE ÇÖZDÜBabasının 25 yıldır denizde dondurma satarak, kendisini ve kardeşini okuttuğunu anlatan Baran Bilgin, "Bu yıl babam Kemer 'de büyük bir teknede yat kaptanlığına başladı. Ben de babamın işini devam ettirmeye karar verdim. Tekneye bir güneş paneli koyarak, dondurmanın erime, bozulma sorununu çözdüm. Daha önce tekneyi evin önüne çekerek, buzdolabındaki dondurmaları gece boyu dolapta donduruyorduk. Bir sonraki gün dolaba buz koyuyorduk. Bu sorunu güneş paneliyle çözdüm. Yaz boyu Kekova'nın koylarında dondurma sattım. Dondurmaların tanesini 15 lira ile 20 lira arasında satıyorum. Yazın günde 80 ile 100 arasında dondurma satıyordum" diye konuştu.DONDURMAYA EN ÇOK ÇOCUKLAR SEVİNİYOR

'Dondurma teknesi'nden dondurma yemeye en çok çocukların sevindiğini vurgulayan, sonbaharın gelişiyle ise satışlarda azalma yaşandığını belirten Bilgin, "Şu anda günlük 25 ile 40 arasında dondurma satıyorum. Pandemi nedeniyle mavi yolculuğa çıkan yabancı turist olmayınca satışlar düştü bu yıl ama yaptığım işten büyük zevk alıyorum. Bir yıl boyunca gerekli olan üniversitedeki harçlığımı çıkardım. Yazları yapmaya devam edeceğim. Denizin ortasındaki dondurmaya en çok çocuklar ilgi gösteriyor" dedi.