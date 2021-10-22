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Dönmez: "Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz" - Son Dakika

Dönmez: "Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz"

22.10.2021 12:19

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'de düzenlenen Enerji Kentler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'de düzenlenen Enerji Kentler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. (2)

"(YEVDES Projesi) Hem belediyelerimize hem üniversitelerimize proje ile yenilenebilir enerji alanında teknik destek, danışmanlık ve mühendislik desteğinin sunulması konularında yardımcı oluyoruz"

"Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz"

Dönmez: Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz
Dönmez: Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz
Dönmez: Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz
Dönmez: Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz

Fatih Dönmez, Denizli, Enerji, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dönmez: 'Belediyelerimizin özellikle enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz' - Son Dakika


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