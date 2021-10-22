Dönmez: "Yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüzün seviyesi yüzde 65'ler civarında" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'de düzenlenen Enerji Kentler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. (1)

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz bugün toplam kurulu gücümüzün yarısından fazlası, yüzde 53 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu oran son 20 yılda 4-5 kat artarak bu seviyelere ulaştı."

"Diğer yerli kaynaklarla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüzün seviyesi de yüzde 65'ler civarında"

"Denizli, Malatya, Şanlıurfa Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon büyükşehir belediyelerimize toplam 7,6 megavatlık 5 adet güneş santrali ve 1 hidrolik santrali kurulumunu da tamamladık"