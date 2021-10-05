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DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN - Son Dakika

DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN

05.10.2021 14:49

? Online eğitim platformu Doping Hafıza, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle yeni projesi Doping Teknoloji Tırı'nı hayata geçirdi.

? Online eğitim platformu Doping Hafıza, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle yeni projesi Doping Teknoloji Tırı'nı hayata geçirdi. Özellikle Anadolu'da teknolojiye erişimi kısıtlı öğrencilere ulaşmayı hedefleyen tırın ilk durağı Adıyaman olacak. 10 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkacak tırın içerisindeki VR gözlüklerinden, yapay zeka temelli öğrenme modüllerine, oyunlaştırma yolu ile uzayı tanımaya kadar birçok aktivite öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Türkiye turu öncesi Doping Teknoloji Tırı projesinin tanıtımı İstanbul'da düzenlenen bir toplantıyla yapıldı. Toplantıya Doping Hafıza CEO'su Semih Hakyemez, tırın tasarımcısı Ömer Karakuş ve eğitmenler katıldı.

ROBOTİK KODLAMA SETİ HEDİYE EDİLECEK

Tesla Bobini, Van de Graaff Jeneratörü, Plazma Küresi ve Stirling Motoru gibi eğlenceli ve ilgi çekici etkileşimli deney düzenekleri ile öğrencilerin bilimsel merakının tetiklenmesi hedefleniyor. Ziyaret edilen her okula bir robotik kodlama seti, her ziyaretçiye de satranç seti hediye edilecek.

60 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

Projeye yönelik bilgi veren Doping Hafıza CEO'su Semih Hakyemez, ilk durağı Adıyaman olan tırın, Malatya, Bingöl, Muş, Elazığ gibi illeri de gezerek 8'inci sınıfa kadar olan öğrencilerle bir araya geleceğini dile getirdi.

Tırın içerisindeki eğitmenlerin öğrencilere deneyimleme sırasında yardımcı olacağını söyleyen Hakyemez, ilçe ve köy okullarının ziyaret edileceği projeyle bu yıl sonunda 15, önümüzdeki yıl ise 60 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

BİR TUR 30 DAKİKA SÜRECEK

Hakyemez, 'Bilimsel ve teknolojik deneyim yaşayabilecekler. Aynı zamanda bilim ve teknoloji müzesi, öğrencilerin hayal güçlerini tetiklemek istiyoruz. Özellikle teknoloji ve bilime ulaşması daha güç olan ilçe ve köylere gideceğiz. Bir tur 30 dakika sürecek, yolu müsait olan okullara kendimiz gideceğiz' dedi.

250 KİŞİ EMEK VERDİ

Doping Teknoloji Tırı tasarımcısı Ömer Karakuş ise "Müze mantığına yepyeni bir bakış açısı getiren Teknoloji Tırı'nda çocukların; robotik yazılım süreçlerinden 3D yazıcı için nasıl modelleme yapılacağına dair her inovatif süreci deneyimleyebilecek. Doping Teknoloji Tırı projesine martta start verdik, tasarımına ise nisanda başladık. Tasarım sürecinin ilk aşamasını; tırın dorsesinin kasa tipi ve açılış mekanizmasının belirlenmesi oluşturdu. Ardından içerik yönetimine odaklandık. Çin'den Güney Kore'ye İngiltere'den Amerika'ya kadar dünyanın farklı noktalarında hizmet veren pek çok bilim ve teknoloji odaklı müzeyi inceledik. Teknoloji Tırı'nın hayata geçmesinde tasarım ve proje ekibi olarak 20 kişi aktif görev aldı. Bu aşamada Doping Hafıza bünyesinde ise 20 kişi çalıştı. Tırın dorsesinin yapımından, içerik ve deneylerin hazırlanmasına kadar 250 kişinin emek verdiği bir projeye imza attık? diye konuştu.

DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN
DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN
DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN
DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN

Adıyaman, İstanbul, Ekim, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN - Son Dakika


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