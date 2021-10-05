Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı - Son Dakika

Dörtyol Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için mama hazırladı.

Minik öğrenciler evlerinden getirdikleri sebze, yumurta ve et gibi ürünleri okul bahçesinde öğretmenlerinin yardımıyla pişirerek mama haline getirdi.

Öğrenciler yaptıkları mamaları uygun noktalara koyarak sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağlayacak.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, çocuklarla yaparak ve yaşayarak eğitim anlayışı içerisinde böyle bir faaliyet düzenlediklerini kaydetti.