Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran "Doçent" Unvanı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran "Doçent" Unvanı Aldı

05.10.2021 16:09
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran "Doçent" Unvanı Aldı

Ekim - 2021 - DUYURULAR { 3 } Dr.

Ekim - 2021 - DUYURULAR { 3 } Dr. Öğr. Üyesi Sema Mısır "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran "Doçent" Unvanı AldıYüksekokul Müdür Ataması (Prof. Dr. Halil Kıvanç ARIÇ) Eylül - 2021 - DUYURULAR { 13 } Konservatuvar Müdürü Ataması (Doç. Dr. Göktürk ERDOĞAN)Dr. Mehmet Ataş "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Kenan Koçkaya Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Berna Saraçoğlu Kaya "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Lütfi Binkanat Emekli OlmuşturDr. Öğr. Üyesi Alper Koçyiğit "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Turhan Turan "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Abdulkadir Yüksel Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Hasan Atmaca Dr. Unvanı AlmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Dr. Öğr. Üyesi Fatma HASTAOĞLU)Öğr. Gör. Mehmet Akif Buzpınar Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Mehtap Şeker Kayar Dr. Unvanı Almıştır Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 24 } Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Özsoy Hepokur "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Çiftci "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Mevlüde Zengin "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Bahadır Şengün Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Babacan "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Jebağı Canberk Aydın Dr. Unvanı AlmıştırDr. Şimşek Çelik "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Sezen Güleç "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırÖğr. Gör. Ali Çiçek Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Mustafa Ergül "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Aydemir Asdemir "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Doç. Dr. İlkay Demir)Dr. Yavuz Yılmaz "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Göktürk Erdoğan "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Dr. Ayhan Üngördü "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Birol "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Zekai Şenol "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Bünyamin Demirgil "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Yakup Ülker "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Onur Avcı "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ayla Uzun Çiçek "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Hatice Terzi "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Hüseyin Özden "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi Sevil Ceyhan Doğan "Doçent" Unvanı Almıştır Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 10 } Dr. Öğr. Üyesi Serkan Atmaca "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Çiftçi "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi İrfan Kaya "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Seda Aybüke Sarı "Doçent" Unvanı Almıştır Dr. Oğuz Gündoğdu "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Bahadır ŞENGÜN Dr. Unvanı AlmıştırDr. Pınar Yılmaz Eker "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Murat Sarıbaş Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Taner Daştan "Doçent" Unvanı AlmıştırDoç. Dr. Adem Karakaş "Doçent" Kadrosuna AtanmıştırÖğr. Gör. Aydemir Alaca Emekli OlmuşturProf. Dr. Mübeccel Arslan Emekli OlmuşturArş. Gör. Selin ÖZDEMİR Dr. Unvanı AlmıştırDr. Selim Çam "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi İlker Şen "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Şeyda Figül Gökçe "Doçent" Unvanı Almıştır Merve Duydu Boydaş Dr. Unvanı Almıştır

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu Emekli öğretmen evinde ölü bulundu Destici, Suriye Rejimiyle Görüşmesi İçin Teklif Geldiğini Açıkladı: Devletimiz ile İstişare Ettik ve Gitmedik Destici, Suriye Rejimiyle Görüşmesi İçin Teklif Geldiğini Açıkladı: Devletimiz ile İstişare Ettik ve Gitmedik Ergene Kaymakamı Taşçı'nın ramazan ziyaretleri sürüyor Ergene Kaymakamı Taşçı'nın ramazan ziyaretleri sürüyor

Mehmet Ataş, Emekli, Eylül, Ekim, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran 'Doçent' Unvanı Aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 16:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran "Doçent" Unvanı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement