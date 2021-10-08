Dr. Şadi Yazıcı dijital uygulama modellerini anlattı - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Marmara Urban Forum 2021'e konuşmacı olarak katıldı. Başkan Yazıcı, konuşmasında dijitalleşmenin ve yönetişimin çok kıymetli bir konu olduğunu söyleyerek, "Herkesin fikrini alarak bir işi yönetebilmek adına bir uygulama geliştirmeye çalıştık. Blockchain alt yapısıyla, Tuzla Kart ile güvenli bir alt yapı uygulamasına başladık. Bunu ilk yapan belediye olmaktan onur ve gurur duyacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF21), ikincisi koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Forum, koronavirüs salgınıyla yerleşik kentsel politikaları ve planlama süreçlerini yeniden sorgulamanın gereğiyle "Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et" başlığı etrafında şekillendi. Forumun ikinci gününde Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu moderatörlüğünde 'Şehirlerin Dijitalleşmesinde İyi Uygulama Örnekleri' oturumuna katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'daki dijitalleşme çalışmalarını anlattı.

"TUZLA KART İLE 593 ÜYE İŞYERİNDEN ÖZEL İNDİRİM"

Başkan Yazıcı, "Tuzla'da dijitalleşme adımları kapsamında 2010 yılı itibariye birçok uygulamayı geliştirmeye çalıştık. Yapmış olduğumuz en önemli şey; akıllı kent otomasyon sisteminin, IP Santralleriyle beraber iletişimin alt yapısının ve belediyenin tüm web uygulamalarının halkın ulaşabileceği noktaya getirebilmek için alt yapımızı geliştirmek oldu. Yine, Tuzla Kart uygulamasını yaptık. Şu an tamamen 18 yaş üstü herkese vermiş olduğumuz bir kart. 261 bin 163 Tuzlalı, Tuzla Kart'ı kullanıyor ve 593 üye işyeri ile özel indirimler kullanıcılarımıza sağlanıyor. Tuzla Kart uygulamamız kendi adına gerçekten müthiş bir uygulamadır. Blockchain teknolojini herkes kripto paralar ile tanıdı ama aslında bir yazılım teknolojisi. Yönetişim çok kıymetli bir konu. Herkesin fikrini alarak bir işi yönetebilmek adına bir uygulama geliştirmeye çalıştık. Blockchain alt yapısıyla da Tuzla Kart ile güvenli bir alt yapı uygulamasına başladık. Bunu ilk yapan Belediye olmaktan onur ve gurur duyacağımızı söyleyebilirim" dedi.

"MOBİL HALK UYGULAMAMIZ İLE VATANDAŞLARIMIZLA ORTAK KARARLAR ALIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Mobil Halk Uygulamamız ile bir karar alacağımız zaman 100-120 bin vatandaşımıza ulaşarak o konuda ne düşündüklerini soruyoruz. Aldığımız yanıtlar ile birlikte bir karar verip uyguluyoruz. 2010'dan beri Dijital Kütüphane hizmetimizi sürdürüyoruz. 10 -12 yıldır sürdürdüğümüz bu uygulamayı biz başka bir noktaya getirdik. Her Eve Bir Kütüphane dedik. Tuzla Kart üzerinden 380 yayınevinden, 33 farklı kategoride ve 23 bin eseri şu anda Tuzla Kart'tan alacağı şifreyle beraber evde bu eserleri rahatlıkla ulaştırdık. Yine Dijital Dönüşüm Ofisiyle birlikte de şu anda bir pilot uygulama yapıyoruz. Tamamen şu anda 5 bin 100 aileye online olarak yapmış olduğumuz ama yüz yüze başlayan bu projemize "Diji Aile" dediğimiz her konuda bilgi edinebilen ve kullanabilen akıllı kent otomasyon sistemlerini, tüm dijitalleşmiş ortamlarda kullanılabilen dijital eğitim vermeye çalışıyoruz. Dijital eğitimi ailelerimize kazandırıyoruz" dedi.