Drift yaptı, 6 bin 700 lira ceza yedi - Son Dakika

Drift yaptı, 6 bin 700 lira ceza yedi

KONYA - Konya'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilirken, araç 2 ay süreyle trafikten men edildi, sürücü belgesine 2 ay el konuldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik düzenini ve toplumun güvenliğini korumak adına sosyal medya platformları üzerinde yaptığı çalışmalarda, merkez Karatay ilçesi Eski Sanayi içerisinde bir sürücünün drift yaptığı görüntülerin paylaşıldığı belirlendi. Ekipler görüntülerden aracın plakasını tespit edip araca ve sürücü İ.Ş'ye ulaştı. Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca drift yapılan araç otoparka çekilerek 2 ay süreyle trafikten men edilirken, şahsın sürücü belgesine de 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.