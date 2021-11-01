Drift yaptığı anlar, radar aracının kamerasına yansıyan sürücüye 7 bin lira ceza - Son Dakika

KONYA'da otomobiliyle drift yaptığı anlar polis radar aracının kamerasına yansıyan M.Ç.'ye 7 bin lira idari para cezası kesilip, hakkında adli işlem başlatıldı.

Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin radar aracı ile yaptıkları denetim sırasında M.Ç., kullandığı otomobil ile drift yaptı. O anlar saniye saniye radar aracı kamerasına yansıdı. Polisi ekipleri de otomobili durdurup M.Ç.'ye 'drift yapmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 14 lira idari para cezası uygulayıp, hakkında adli işlem başlattı. M.Ç.'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.