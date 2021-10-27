KASTAMONU BOZKURT EZİNE ÇAYINDA KALICI TESİS İNŞAATI BAŞLADI - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kastamonu'ya yaptığı yatırımlarla Kastamonu ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yalova ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Kastamonu Bozkurt Ezine Çayında 11. 08. 2021 tarihinde meydana gelen sel afeti sonrasında DSİ olarak yapmış olduğumuz makineli çalışmalar ile kısa sürede dere yatağını temizleyerek yatak tanzimini yapmamızın yansıra kalıcı tesislerin ihalelerini 'de tamamlayarak yüklenici firmalara yer teslimi yapılmış ve Bozkurt ilçesi Ezine çayında kalıcı tesislerin inşaatına başlanılmıştır. İş kapsamında; ·Bozkurt İlçe Merkezi Ezine Çayı ve Maraz çayında çift taraflı 3. 690 metre betonarme duvar, ·870 metre taş tahkimat, ·Yan derede çift taraflı 655 metre betonarme duvar·20 adet betonarme brit·Yan dere bağlantılarında betonarme menfez, ·Ezine Çayında 13 adet tersip bendi, ·6 adet sel tırmığı·7 adet geçirgen tersip bendi, ·2 adet sabo tersip bendi, ·3 adet kemer köprü·5 adet muhtelif açıklıkta köprü, ·1 adet çelik yaya köprüsü yapılacak.