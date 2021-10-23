DSÖ'den endişelendiren tahmin - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren bir tahmin geldi.. Örgüt, bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu..

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Fiziksel ve psikoloji olarak yıpranan sağlık çalışanlarının özellikle yoksul

ülkelerdeki düşük aşılanma oranına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun aşı dağıtımını kontrol eden hükümet ve şirketlerin suçu olduğunu vurguladı..

119 ülkeden elde edilen veriler, dünya genelinde ortalama olarak her beş sağlık ve bakım çalışanından ikisinin tam olarak aşılandığını gösteriyor.

Afrika'da her 10 sağlık çalışanından birinden daha azı tam olarak aşılanırken

buna karşın çoğu yüksek gelirli ülkede sağlık çalışanlarının

yüzde 80'inden fazlası tam aşılı..

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Öte yandan, DSÖ, her ülkenin yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ının aşılamış

olmasını istiyor, ancak yetkililer 82 ülkenin başta yetersiz tedarik nedeniyle bu hedefi kaçırma riski altında olduğunu belirtiyor..

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