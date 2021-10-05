DSÖ, Kovid-19'la mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu.

DSÖ Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrika'daki birçok ülkede oksijen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Güney Sudan'a hükümet ve Afrika Kalkınma Bankasının desteğiyle Kovid-19'la mücadele amacıyla oksijen üretim tesisi kurulduğu, tesisin günde 2 bin 500 litre oksijen üreteceği aktarıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 811'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 420 bin 562 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 698 bin 210'a yükseldi.