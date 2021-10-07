DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Talimatla 1000 kadar Tarım Kredi Marketi açmak yerine, üretim merkezlerinde köylülerin ve üreticilerin doğrudan içinde yer aldığı, yönetimini kendilerinin üstlendiği kooperatifleşme sürecinin başlatılmasının daha gerçekçi ve kalıcı bir uygulama olacağını hatırlatmak isterim." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Paris İklim Anlaşması'na taraf olmak için hazırlanan kanun teklifinin tüm partilerin oylarıyla TBMM'de kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kurumsal ziyaretler kapsamında Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi'ni ziyaret ettiklerini belirten Aksakal, görüşmelerde ülkenin sosyo-ekonomik sorunlarının yanında, halkın tümünün parlamentoda temsilini ve milletin kayıtsız şartsız egemenliğini gerçek anlamda hayata geçirecek, demokratik parlamenter sistemi öne çıkaracak bir Anayasal düzenin oluşması yönündeki görüşlerini de paylaştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde ilk etapta 1000 Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin açılması talimatını anımsatan Aksakal, şöyle devam etti:

"Gayet güzel. Bizim yıllardır söylediklerimizin anlaşılır hale gelmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ama bu girişimin eksik olduğunu da belirtmeliyim. Talimatla 1000 kadar Tarım Kredi Marketi açmak yerine, üretim merkezlerinde köylülerin ve üreticilerin doğrudan içinde yer aldığı, yönetimini kendilerinin üstlendiği kooperatifleşme sürecinin başlatılmasının daha gerçekçi ve kalıcı bir uygulama olacağını hatırlatmak isterim. Demem o ki halkın demokratik katılımı öyle talimatla, emirle değil, yerel yönetim mekanizmalarına katılım için teşvik edici hatta zorunlu kılıcı yasal düzenlemelerin TBMM'ye bir an önce getirilmesiyle gerçekleşebilir."

"Bozulan sistemi önce tamir edelim"

Aksakal, yönetimde istikrarın kalıcılığı ve sürekliliği açısından seçimlerin zamanında yapılması iradesinin her zaman güçlü tutulması gerektiğini belirterek, elbette zorunlu hallerde seçimlerin zamanından önce de yapılabileceğini söyledi.

Gündemde tutulan tartışmanın özünü oluşturan hususun esasen Anayasa değişikliğini hedeflediğini savunan Aksakal, "Biz de diyoruz ki bırakın bu yeni Anayasa çağrılarını, gelin aksayan hususları yeniden Meclise taşıyın, bozulan sistemi önce bir tamir edelim." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2023 seçimleri için yeniden aday olarak ilan ettiğini, AK Parti ve Erdoğan'ın bunun aksine bir duruş sergilemediğini ifade eden Aksakal, "Ama mevcut Anayasamızın 'Cumhurbaşkanı Adaylık ve Seçimi' başlıklı 101. maddesinin ikinci fıkrasında 'Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.' denilmektedir. Sayın Erdoğan iki defa Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Anayasamıza göre TBMM tarafından bir erken seçim kararı alınmadıkça yeniden seçilebilmesi konusunda tartışmalar ortaya çıkacaktır. Bu kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.