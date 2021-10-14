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DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

14.10.2021 15:07
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Merkez Bankası Başkan yardımcılarından ikisinin ve bir Para Politikaları Kurulu üyesinin görevlerinden alınması olayı basit bir atama değildir.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Merkez Bankası Başkan yardımcılarından ikisinin ve bir Para Politikaları Kurulu üyesinin görevlerinden alınması olayı basit bir atama değildir. Bu tasarrufun altındaki gerçekler, kısa sürede gün yüzüne çıkacaktır." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Paris Sözleşmesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylayarak resmen taraf olduğunu hatırlatarak "Bu doğru bir karar, iyi bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adına İklim Değişikliği ibaresinin getirilmesinin "olaya bakış açısındaki sığlığı" gözler önüne serdiğini savunan Aksakal, şöyle konuştu:

"2017 yılında yapılan referandumla gerçekleşen anayasa değişikliği ile getirdiğiniz hükümet sistemi içerisinde dilediğiniz kadar bakanlık ihdas edebiliyorken, böyle önemli bir konuyu mevcut sorumluluklarını dahi yerine getirmekte zorlanan bir bakanlık yapısına yüklemenin ne gibi bir anlamı vardır anlamak mümkün değil. Demek ki bu konuda samimiyetsiz bir yaklaşım söz konusudur. Küresel ısınmanın yarattığı olumsuzlukların önlenmesine yönelik bir çabaya rastlayamayacağız ve demek ki aşırı yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketleri, heyelanlar, derelerden akan zehirli sular, akarsu ve deniz yataklarındaki müsilajlarla canlıların katliamı devam edecek. Bu yanlıştan ivedilikle ve yol yakınken dönülmelidir, 'Meteoroloji ve İklim Bakanlığı' adı altında yeni bir bakanlık kurulmalıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili, kara parçası içinde bir o kadar göllere sahip bir coğrafyada, bugün olmuş hala daha bir Denizcilik Bakanlığının kurulmamış olması çok manidardır, dahası çok vahimdir. Dolayısıyla eş zamanlı olarak bir Denizcilik Bakanlığı da mutlaka kurulmalıdır."

"Bilinçli şekilde üretilen suni gündemlerle toplumun dikkati dağıtılıyor"

Aksakal, ABD başta olmak üzere, uluslararası hukuku hiçe sayan Avrupa Birliği ülkelerine karşı aynı anlayışla davranarak sığınmacıları istekleri halinde üçüncü ülkelere, aksi halde geldikleri yere gönderme sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Ekonomide süren kontrolsüzlüğün devam eğiliminde olduğunu ileri süren Aksakal, kış aylarının yaklaşmasıyla doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında beklenilen olası artışların, özellikle dar gelirli kesimlere büyük mağduriyetler yaşatacağını ileri sürdü. Aksakal, şunları kaydetti:

"Dün yaşanan Merkez Bankası Başkan yardımcılarından ikisinin ve bir Para Politikaları Kurulu üyesinin görevlerinden alınması olayı basit bir atama değildir. Bu tasarrufun altındaki gerçekler, kısa sürede gün yüzüne çıkacaktır. Ülkenin bunca sorunu varken, gündemin önemli konularının tartışılması, sorunların masaya yatırılıp çözümü yönünde çalışmaların, görüş alışverişlerinin yoğunlaştırılması gerekirken, maalesef bilinçli bir şekilde üretilen suni gündemlerle toplumun dikkati dağıtılıyor."

Merkez Bankası, Türkiye, Paris, Dsp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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