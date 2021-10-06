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DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti

06.10.2021 14:57
DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi, parti genel merkezinde ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi, parti genel merkezinde ziyaret etti.

Aksakal, beraberinde Genel Sekreter Müzeyyen Okur, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ve Genel Sekreter Yardımcısı Özen Şenyiğit ile Memleket Partisi'ne gelişinde Muharrem İnce tarafından kapıda karşılandı.

Basına kapalı görüşme sonrası açıklamada bulunan Aksakal, DSP olarak demokrasinin vazgeçilmez unsularının başında gelen ve anayasanın ilk 4 maddesi ile sorunu olmayan siyasi partilerle diyalogu önemsediklerini söyledi.

DSP olarak dün Türkiye Değişim Partisini ziyaret ettiklerini hatırlatan Aksakal, bugün de Memleket Partisini ziyaret ederek kurultayda Genel Başkanlığa seçilen Muharrem İnce ve ekibini tebrik etti.

Muharrem İnce'nin laik, demokratik, cumhuriyete inanan ve onun yılmaz savunucusu bir siyasetçi olduğuna vurgu yapan Aksakal, "Hepimiz kabul etmeliyiz ki Türkiye 100 yıl öncesinin hayal ve hevesleriyle yanıp tutuşan, Atatürk'ün bu topraklardan sürüp çıkardığı küresel sistemin kıskacı altındadır. Fakat acı olan da şudur ki o sistem, 100 yıl öncenin intikamını siyasetine, demokrasiyi ve Atatürk'ü malzeme yapan siyasi yapılar eliyle almaya çalışmaktadır. Ama herkes şunu iyi bilmelidir ki tam bağımsız Türkiye idealine inanmış olan yurtseverler buna asla izin vermeyecektir."

Önder Aksakal, görüşmede "demokratik parlamenter sistem"in oluşmasındaki görüş birliğini teyit ettiklerini bildirdi.

Hızla örgütlenmeye devam ediyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de kurultay nedeniyle kendilerini kutlayan Aksakal'a teşekkür etti, Türkiye üzerine konuşmalar yaptıklarını söyledi.

Bir gazetecinin 6 siyasi partinin parlamenter sistemle ilgili görüşmeler yaptığını belirterek, Memleket Partisi ile bir temasın olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine İnce, "Hayır olmadı. Bizim olmayacaktır herhalde onların olacaktır diye düşünüyorum. Madem 6 parti bir araya gelmişler biz parlamentoda 3 üye ile temsil ediyoruz, henüz yeni kurulduk. Hızla örgütlenmeye devam ediyoruz, kısa süre içerisinde de bir seçim olmayacağına göre biz 81 vilayette örgütlenip seçime hazır hale gelmeye uğraşıyoruz. Öyle bir teklif geldiğinde tabii ki değerlendiririz yetkili kurullarımızda." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatif marketleriyle ilgili tartışmalara da değinen İnce, "Devlet çamaşır satmaz, devlet çarşaf satmaz deyip Sümerbank'ı kapatanlar, bugün geldikleri noktada domates biber satıyorlar. Çözümü bunlar değildir. Tayyip Erdoğan hatayı başkalarında göstermek istiyor. Kendini sorumlu bulmuyor. Senin ülkende üretim alanları azalmış, doğal gaza dünyanın zammı yapılmış, gübre, ilaç pahalanmışsa ekim alanı azalmışsa verimin düşecektir. Verimin düşerse de ürünler pahalanacaktır bu ilkokul sorusudur. Bunu görmeyip 5 markete kafayı takıp suçu başka yere atmanın derdindeler." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu" ile ilgili açıklamaları sorulan Muharrem İnce, böyle bir tartışmanın 40 yıldan bu yana devam ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunu çözmenin yolu Diyarbakır'da ayrı hukuk İstanbul'da ayrı hukuk olmaz. Tek çatı altında yaşayacağız. Hepimiz Türk milletinin bir üyesiyiz, bu tür sorunlarımız silahla, kavgayla değil, evrensel değerlerle çözeceğiz. Türkiye'nin barışmaya, ekonomik olarak büyümeye ve adil bir bölüşmeye ihtiyacı var, biz buna talibiz."

Önder Aksakal da anayasanın ilk dört maddesine ilişkin açıklamaların gündemi değiştirmek için gerçekleştirildiğini kaydetti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti
DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti
DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti
DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti
DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etti - Son Dakika
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