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DSP Genişletilmiş İstanbul İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika

DSP Genişletilmiş İstanbul İl Divan Toplantısı yapıldı

17.10.2021 16:53
DSP Genişletilmiş İstanbul İl Divan Toplantısı yapıldı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "İlkesel bazda öncelikli hedefimiz, 150 yıllık bir geçmişe sahip olan parlamenter sistem rejimini, yeniden işler hale getirmek.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "İlkesel bazda öncelikli hedefimiz, 150 yıllık bir geçmişe sahip olan parlamenter sistem rejimini, yeniden işler hale getirmek." dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İstanbul İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçim yaklaşırken Türkiye'de yeni partilerin kurulduğunu ve ittifak yapılanmalarındaki güçlendirme çalışmaları ve olası Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarına ilişkin tartışmaların gittikçe hararetlendiğini dile getirdi.

DSP olarak bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını, partiler arası diyalogları sürdürdüklerini belirten Aksakal, seçimlerde başarı grafiklerini yükseltecek plan ve programlarını hazırladıklarını ifade etti.

Seçimlerin, Anayasa çerçevesinde ve mevcut seçim yasaları ile yapılacağını hatırlatan Aksakal, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa referandumu ile öncelikle yönetim biçimi açısından Türkiye'nin yepyeni bir sürece girdiğini söyledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi partiler ve tabi ki mensupları, örgütsel faaliyetlerin geliştirilmeleri konularında eski sistemin alışkanlıklarından henüz tam olarak arınmış değil. Zira bu hususta hem yasal düzenlemeler hem de kitle iletişim araçlarının çeşitliliği daha kapsamlı ve daha etkili faaliyet sergileme olanağı yarattığı gibi bu olanaklara ulaşma anlamında maliyetler açısından da oldukça külfetli sonuçlar doğurabiliyor. Hele bir de devlet yardımından yoksunsanız, onun zorluğu bambaşka boyutlarda kendisini gösteriyor. Biz çok iyi biliyoruz ki Demokratik Sol Partililer, kuruluş kodlarındaki özellikleri itibariyle bu sıkıntıları aşmanın yollarını bulabilecek inanç ve dirayettedirler. İlkesel bazda öncelikli hedefimiz, 150 yıllık bir geçmişe sahip olan parlamenter sistem rejimini, yeniden işler hale getirmek."

Şişli Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Dsp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSP Genişletilmiş İstanbul İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSP Genişletilmiş İstanbul İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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