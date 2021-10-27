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Dublaj sanatçısından 'sesimi izinsiz kullandınız' davası - Son Dakika

Dublaj sanatçısından 'sesimi izinsiz kullandınız' davası

27.10.2021 11:57
Dublaj sanatçısından 'sesimi izinsiz kullandınız' davası

Dublaj sanatçısı Barış Karaoğlan, bir şirket reklamı için yaptığı seslendirmenin izinsiz bir şekilde farklı mecralarda kullanıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dublaj sanatçısı Barış Karaoğlan, bir şirket reklamı için yaptığı seslendirmenin izinsiz bir şekilde farklı mecralarda kullanıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hukuk Mahkemesine de dava dilekçesi sunan Karaoğlan açıklamasında, "Davanın da sonuna kadar takipçisi olacağız, haklarımızı alabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Dublaj sanatçısı Barış Karaoğlan, bir reklam filminde yaptığı seslendirmenin başka mecralarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle, avukatı Emre Avşar aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Karaoğlan'ın profesyonel seslendirme sanatçısı olduğu, ticari amaçlı reklam filmlerinde profesyonel ses okuması yaptığı kalıp ve iskele sistemleri üzerine çalışan şirkete, bayi toplantısında bir defa gösterilmek hazırlanan 4 dakika 12 saniyelik reklam filmi için seslendirme yaptığı kaydedildi. Karaoğlan'ın okumanın çoğaltılarak başka mecralarda kullanılacağına dair anlaşma yapmadığının belirtildiği dilekçede, şikayetçinin tesadüfen öğrendiğine göre, sesinin reklam filminin içerisinde de kullanılmış olmasına karşın birçok farklı mecrada yayınlandığı anlatıldı.

Videonun imha edilmesi talep edildi

Dilekçede, Karaoğlan'ın arabuluculuk yoluna başvurduğu ancak tarafların anlaşılamadığı ve videoların kullanılmaya devam ettiği belirtildi. Savcılığa sunulan dilekçede, şüpheli şirket yetkililerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında cezalandırılması ve tecavüzün meni için gerekli tedbirlerin alınarak, videonun imhası talep edildi. Dublaj sanatçısı Karaoğlan bunun yanı sıra İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine dava dilekçesi sundu. Dilekçede, hak ihlaline uğradığı iddia edilen Karaoğlan'ın video kayıtlarının tedbiren önlenmesi talep edildi.

"Benim herhangi bir rızam olmadan yayınlamışlar"

Davaya ilişkin İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan dublaj sanatçısı Barış Karaoğlan, "Ben uzun yıllardır dublaj sanatçısı olarak çalışan biriyim, yani seslendirme sanatçısıyım. Çok eskiden beri birçok seslendirme yapmış biriyim. Türkiye'de faaliyet gösteren büyük çaplı bir firmaya demo olarak bir tanıtım ve reklam filmlerinin sesini okudum. Sonra fark ettim ki bu sesi anlaşmamamıza rağmen, herhangi bir anlaşmamız olmamasına rağmen bir reklam filmlerinde kullanmışlar. Sonrasında bu sesin sonunda olan, slogan gibi kullanılan kısımda bir cümle olarak 200'den 250'den fazla videolarında kullanmışlar ve bunu da dijital ortamda her yere, yani aklımıza gelen bütün video yayın platformları, sosyal medya platformlarının hepsinde benim herhangi bir rızam olmadan yayınlamışlar" dedi.

"Uzlaşma yoluna gidelim dediler ancak geri dönüş olmadı"

Seslendirme sanatçısı Karaoğlan açıklamasında, "Bu firmayla biz tabii ki bir tespit davası açarak bilirkişi marifetiyle bu videoların linklerinin kaydedilmesini, kayıt altına alınmasını istedik çünkü yıllardır yayınlıyorlar ve bunun silinme ihtimalini düşünerek bir tespit davası açtık. Tespit davasının ardından firma sahibi ile bir görüşmemiz oldu, bizi iyi niyetli bir şekilde aradı. 'Evet ben katılıyorum, burada yaptığımız yanlışlar var, hatalar olmuştur. Biz bir şekilde uzlaşma yoluna giderek sizinle uzlaşalım' dediler ancak geri dönüş olmadı. Biz dava açtık, dava uzlaştırma bürosuna gitti. Uzlaştırma bürosunda da avukatlarının katıldığı bir toplantı yapıldı, uzlaşamadık. Uzlaşamadığımız için de Fikri Sinai Hakları Mahkemesinde bir dava açtık. Aynı zamanda bir savcılık şikayeti de yaptık" diye konuştu.

"Bu işi yapan seslendirme sanatçısı arkadaşlarıma emsal teşkil etsin"

Davanın sonuna kadar takipçisi olacağını söyleyen Barış Karaoğlan, "Nasıl ki bir sanatçı şarkı söylediği zaman, kendisine ait bir eseri icra ettiği zaman bununla ilgili bir telif hakları söz konusu oluyorsa, seslendirme ve dublaj konusunda da telif hakları vardır çünkü bu tarz seslendirme durumlarında biz, icracı sanatçı olarak geçiyoruz. Dublaj sanatçılarına, bu işi yapan seslendirme sanatçısı arkadaşlarıma emsal teşkil etsin diye böyle bir dava kurguladık. Davanın da sonuna kadar takipçisi olacağız, haklarımızı alabilmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhuriyet, Karaoğlan, Türkiye, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dublaj sanatçısından 'sesimi izinsiz kullandınız' davası - Son Dakika


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