Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmasında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde inşaatı devam eden metro çalışmasında vincin sepetinden düşen 1 işçi yaralandı.
İçerenköy durağında meydana gelen kazanın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında 1 işçi yaralandı - Son Dakika