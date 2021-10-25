Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde inşaatı devam eden metro çalışmasında vincin sepetinden düşen 1 işçi yaralandı.

Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor