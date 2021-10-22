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Düğün günü altınları çalınan gelin ve damadın üzüntüsü dindi - Son Dakika

Düğün günü altınları çalınan gelin ve damadın üzüntüsü dindi

22.10.2021 15:48
Düğün günü altınları çalınan gelin ve damadın üzüntüsü dindi

Adana'da bir çift dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki altınları, cep telefonunu ve çantayı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da bir çift dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki altınları, cep telefonunu ve çantayı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen altınlar, çifte teslim edildi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçıyla Mithat Özsan Bulvarı'nın yanındaki ormanlık alana gitti.

Çift, 34 VL 4477 plakalı otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Erdem E. (39) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine baskın yapılan Erdem E. gözaltına alınırken, 4 çift küpe, kolye, bileklik ile 100 lira ve cep telefonu da evde bulundu.

Altınlar çifte teslim edilirken, Erdem E.'nin ise sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

(Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya-İHA)

Düğün günü altınları çalınan gelin ve damadın üzüntüsü dindi
Düğün günü altınları çalınan gelin ve damadın üzüntüsü dindi
Düğün günü altınları çalınan gelin ve damadın üzüntüsü dindi

Sarıçam, Adana, Polis, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düğün günü altınları çalınan gelin ve damadın üzüntüsü dindi - Son Dakika


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