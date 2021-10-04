Düğün konvoyunda tırın sıkıştırdığı otomobil tarlaya uçtu; 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düğün konvoyunda bulunan otomobil, tırın sıkıştırması sonucu refüje çarptıktan sonra taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; düğün konvoyunun içinde bulunan bir otomobil, tırın sıkıştırması sonucu sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje ardından da taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbar bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan Efekan S., Mehmet K. Ç., Yaşar T. ve Onur G.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bir süre trafikte aksama meydana gelen yolda polis ekipleri güvenil önlemi alırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yanda hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Onur G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ