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DÜĞÜN SONRASI DÜZENLENEN EĞLENCE 'HESAP' NEDENİYLE KABUSA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika

DÜĞÜN SONRASI DÜZENLENEN EĞLENCE 'HESAP' NEDENİYLE KABUSA DÖNÜŞTÜ

25.10.2021 19:19

İZMİR'de evlenen bir çiftin arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gittikleri mekanın çıkışında 'neden sormadan hesap ödedin?

İZMİR'de evlenen bir çiftin arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gittikleri mekanın çıkışında 'neden sormadan hesap ödedin?' tartışması çıktı. Grubun kendi arasındaki tartışmaya eğlence mekanının görevlileri de karıştı ve çıkan kavgada bir arkadaşıyla darbedilen damat Ali Sert (29), ardından tabancayla vurularak sol bacağından yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen cuma günü Konak ilçesi Alsancak semtindeki bir eğlence mekanının önünde gerçekleşti. Bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Ali Sert ile eşi Betül Sert (34), geçen cuma günü evlendi. Eğlenmek için bir araya gelen gruptan bir kişi, gecenin sonunda düğün hediyesi olduğunu söyleyerek hesabın tamamını ödedi. Saat 02.30 sıralarında çift ile birlikte eğlenmeye gelen gruptan başka bir kişi ise mekanın kapısında 'neden sormadan ödedin?' diyerek hesabının başka birisi tarafından ödenmesine itiraz etti. Mekanının önünde grup kendi arasında tartışmaya başladı. Bu sırada mekanın güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek, kendi arasında tartışan grubu işletme önünden uzaklaştırmak istedi. Ardından olay, iş yeri çalışanları ile grup arasında kavgaya dönüştü. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

DAMAT BACAĞINDAN VURULDU

İddiaya göre, mekanda çalışan güvenlik görevlileri düğün eğlencesine katılmak üzere gelen çiftin arkadaşı Ali Demirel'i (26) darbetti. Damat Ali Sert arkadaşını kurtarmak için kavganın arasına daldı. Bu kez de Ali Sert'e yönelen grup, arkadaşını kurtarmak isteyen damada tekme- tokat saldırdı. Güçlükle grubun elinden kurtulan Ali Sert, uzaklaşmak isterken, Muhammed D. tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Kendi imkanlarıyla otomobille Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ali Sert, tedaviye alındı. Olay sonrası ifade veren Ali Sert hem mekan çalışanlarından hem de kendisini vuran Muhammed D.'den şikayetçi oldu. Polis Muhammed D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Muhammed D., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgada tekme ve tokatların hedefinde kalan Ali Demirel ise olayın ardından hastanede tedavi oldu. Demirel'in şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ARAYA GİRMESİYLE HER ŞEY KABUSA DÖNDÜ'

En mutlu gününde kabusu yaşadığını söyleyen Ali Sert, o anları DHA'ya anlattı. Sert, "Arkadaşımı dövüyorlardı. Ben 'Bırakın arkadaşımı yazık günah vurmayın' dediğim anda topluluk bana da saldırdı. Bir şekilde kendimi kurtardım. Onların arasından sıyrıldım. Güvenlik kamerası görüntülerinde de görülüyor. Saldıran gruptaki bir kişi, tabancayla bana arkadan ateş etti. Ben yine yere düşmedim. Bir şekilde otomobile bindim. Hastanede tedavimi yaptırdım. Polise şikayetçi oldum" dedi. Her şey çok güzel giderken böyle bir olayın yaşandığını söyleyen Sert, "Çok güzel eğleniyorduk. Mekanda bir sorun çıkarmadık. Hesaba itiraz etmedik, ödedik. Kendi aramızda tartışırken güvenliklerin araya girmesiyle her şey kabusa döndü" dedi.

'ADALET YERİNİ BULSUN'

Eşinin de çok üzgün olduğunu vurgulayan Ali Sert, "Verilmiş sadakamız varmış, kurşun yumuşak dokuda kaldı. Herhangi bir kalıcı hasarımız yok. Bunu da atlatacağım. Adalet yerini bulsun. İzmir'in göbeğinde bana resmen ateş edildi. O mermi benim bacağım yerine kalbime, eşime veya bir arkadaşıma da gelebilirdi. Bize ateş edilmesine anlam veremedim" diye konuştu.

DÜĞÜN SONRASI DÜZENLENEN EĞLENCE 'HESAP' NEDENİYLE KABUSA DÖNÜŞTÜ
DÜĞÜN SONRASI DÜZENLENEN EĞLENCE 'HESAP' NEDENİYLE KABUSA DÖNÜŞTÜ
DÜĞÜN SONRASI DÜZENLENEN EĞLENCE 'HESAP' NEDENİYLE KABUSA DÖNÜŞTÜ
DÜĞÜN SONRASI DÜZENLENEN EĞLENCE 'HESAP' NEDENİYLE KABUSA DÖNÜŞTÜ

Alsancak, İzmir, Düğün, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜĞÜN SONRASI DÜZENLENEN EĞLENCE 'HESAP' NEDENİYLE KABUSA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DÜĞÜN SONRASI DÜZENLENEN EĞLENCE 'HESAP' NEDENİYLE KABUSA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
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