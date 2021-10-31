Düğünde atılan maganda kurşunu ile boynundan yaralandı - Son Dakika

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düğünde atılan silahtan çıkan kurşun bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kahramanlar mahallesinde emekli öğretmen D.A.U. katıldığı düğünde silahı ile ateş etti. Silahtan çıkan kurşun düğüne katılan İdris Şahin'in (40) boynuna isabet ederken, yaralanan şahıs ambulansla önce Sürmene Devlet Hastanesi'ne ardından da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şah damarını sıyıran kurşun nedeniyle Şahin'in tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili D.A.U. güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON