Düğünde maganda tarafından boynundan vuruldu - Son Dakika

Düğünde maganda tarafından boynundan vuruldu

TRABZON'un Sürmene ilçesinde İdris Şahin (36), düğünde havaya ateş açmak isteyen D.A.U.'nun tabancasından çıkan kurşunla yaralandı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde İdris Şahin (36), düğünde havaya ateş açmak isteyen D.A.U.'nun tabancasından çıkan kurşunla yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinde yapılan arkadaşının düğününe katılan İdris Şahin, burada havaya ateş açmak isteyen D.A.U.'nun tabancasından çıkan mermi ile yaralandı. Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun şah damarı bölgesini sıyırdığı tespit edilen Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.D.A.U. jandarmaya teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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