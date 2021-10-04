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Düğünde nişanlı çifti yaraladığı iddia edilen muhtar serbest - Son Dakika

Düğünde nişanlı çifti yaraladığı iddia edilen muhtar serbest

04.10.2021 11:38
Düğünde nişanlı çifti yaraladığı iddia edilen muhtar serbest, System.String[]

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun (27) katıldıkları sokak düğününde tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan muhtar Emre Ozan Güvel (55) serbest bırakıldı.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun (27) katıldıkları sokak düğününde tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan muhtar Emre Ozan Güvel (55) serbest bırakıldı. Polis, kurşunun hangi silahtan çıktığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Olay, 2 Ekim'de Sumbas ilçesi Döğenli Mahallesi'ndeki bir sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel, tabancasıyla havaya ateş açmak istedi. Çevresindekiler Güvel'e engel olmaya çalıştı, çıkan tartışma sırasında yer düşen tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına saplandı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yaralılar, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan nişanlı çiftin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından muhtar Emre Ozan Güvel, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Güvel, tabancasını ateşlemediğini öne sürdü. Güvel serbest kaldı. Polis ekipleri düğünde çekilen görüntüleri de incelemeye başladı. Ekipler, görüntülerden düğünde kullanılan silahları toplayıp Özdemircioğlu'nun bacağındaki kurşunla birlikte incelenmek üzere kriminale gönderecek.


Düğünde nişanlı çifti yaraladığı iddia edilen muhtar serbest
Düğünde nişanlı çifti yaraladığı iddia edilen muhtar serbest

Emre Ozan, Sumbas, Muhtar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğünde nişanlı çifti yaraladığı iddia edilen muhtar serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde nişanlı çifti yaraladığı iddia edilen muhtar serbest - Son Dakika
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