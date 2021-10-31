Dünür cinayetinin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

KIRŞEHİR'de tartıştığı dünürü Ali Çağlar'ı (64) av tüfeğiyle vurarak öldüren, eşi Sultan (62) ve kızları Ebru Çağlar'ı (40) ise yaralayan Recep Ataman (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Çukurçayır Mahallesi 771'inci Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Recep Ataman, aynı mahallede yaşayan dünürü Ali Çağlar'ın evine gitti. Burada Recep Ataman ile Ali Çağlar arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Recep Ataman, evine gidip av tüfeğini alarak geri döndü, dünürü Ali Çağlar ile onun eşi Sultan ve kızı Ebru Çağlar'a ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ali Çağlar'ın öldüğünü belirleyen sağlık ekibi, Sultan Çağlar ve Ebru Çağlar'ı ise ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan Recep Ataman, aynı mahallede saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ali Çağlar'ın cenazesi dün Çukurcayır Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Recep Ataman ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılar Sultan ve Ebru Çağlar'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.