Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü - Son Dakika

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, beyaz bastonun bütün dünyada görme engelli bireylerin bağımsızlaşma, özgürleşme ve farkındalıklarının ortak simgesi olduğunu belirtti.

Her çağda bağımsızlaşma ve özgürleşmenin çeşitli araçlarının olduğunu ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Bütün çağlar boyunca baston da körlerin bağımsızlaşmasını ve özgürleşmesini simgeleştiren bir araç olmuştur. Baston kullanımı; görme engellilerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azaltmakta, kendilerine güven duygusunu, sosyal etkinliklere katılma ve bağımsız hareket edebilme yeteneklerini artırmaktadır. Beyaz baston körlerin bağımsızlığın güvencesi, körlerin en yalansız dili, dolaysız sembolüdür."

15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü'nde, farkındalık oluşturma ve çözüm amaçlı yürütülen etkinlikler ile göz sağlığının öneminin vurgulandığını aktaran Çelebi, "Görmeden görmenin, yürümeden yürümenin, konuşmadan konuşmanın, duymadan duymanın ne kadar önemli olduğunu anlayabilmemiz adına toplum olarak bilincin artması, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin üzerine düşeni yapması son derece önemli ve hassas bir konudur. Görme engelli bireyleri görmezden gelmek ne yazık ki yaşanan sorunları ortadan kaldırmamaktadır." ifadelerini kullandı.???????