Dünya'da 10 orman, emilimini yaptığı karbondan daha fazlasını yayıyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 10 ormanın, atmosferden emdikleri karbondan daha fazlasını yaydıkları belirlendi.

UNESCO tarafından, "UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki ormanları iklim değişikliğini yatıştırmada nasıl hayati bir rol oynar" başlıklı bir rapor yayımlandı.

Raporda, Dünya Miras Listesi'ndeki 257 ormanla ilgili uydu verileri karşılaştırılarak ormanlarla atmosfer arasındaki küresel karbon değişimi izlendi.

Böylelikle ormanların 2001 ila 2020'deki karbon emisyonlar ile yaydıkları karbonun brüt ve net olarak hesaplandığı raporda, söz konusu ormanların her yıl atmosferden yaklaşık 190 milyon ton karbondioksiti emebildiği sonucuna ulaşıldı.

Raporda, 20 yıllık periyotta, bu ormanlardaki karbon yayımında artış olduğunu hatta 10 ormanın atmosferden emilimini yaptıkları karbondan daha fazlasını yaydığı tespit edildi.

Bu duruma, iklim değişikliğinin artırdığı orman yangınları ve fırtınalar ile kıtlık gibi sert hava koşullarının yanı sıra yasa dışı ağaç kesme ve hayvan otlatma gibi faaliyetlerin yol açtığı belirtilen raporda, ormanların, atmosferden karbondioksiti emebilmek için azımsanmayacak miktarda karbon depoladığına dikkati çekti.

Raporda, ormanların karbon yutağı olarak kalabilmesi için Dünya Mirası Listesi'nde ormanların ve etrafındaki alanların korunması gerektiği vurgulandı.