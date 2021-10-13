Üye Girişi
DÜNYA HARİKASI 'ARTEMİS' TARİHİ DOKUSUNA KAVUŞUYOR - Son Dakika

DÜNYA HARİKASI 'ARTEMİS' TARİHİ DOKUSUNA KAVUŞUYOR

13.10.2021 10:53

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, antik dünyanın 7 harikasından biri olduğu belirtilen Artemis Tapınağı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında çevre düzenlemesi yapıldı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, antik dünyanın 7 harikasından biri olduğu belirtilen Artemis Tapınağı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında çevre düzenlemesi yapıldı. Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, Bu proje ile tapınak ziyaretçilerimiz tarafından daha konforlu gezilebilir hale gelecek. Buradaki görsel algıyı biraz daha yükseltip tapınağı daha iyi tanıtmaya çalışacağız. Projemiz bitti, kurul onayları tamamlandı dedi.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği İzmir'in Selçuk ilçesindeki Artemis Tapınağı'nda birkaç yıl önceki bakımsız görüntü tepki çekti. Milattan önce 550 yılında inşa edilmesine rağmen günümüzde yalnızca zemini ve heykel parçaları ulaşan dünyaca ünlü tapınak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında çevre düzenlemesi yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, Kalıntıların daha algılanabilir hale getirilmesi için bakanlığımız bir proje çalışması yaptı. Bu proje ile tapınak ziyaretçilerimiz tarafından daha konforlu gezilebilir hale gelecek. Projenin onay süreçleri tamamlandı, yenilemeler üzerinde çalışılıyor diye konuştu.

'GÜNÜMÜZE SON DERECE AZ KALINTI ULAŞTI'

Artemis Tapınağı'nın özelliklerine de değinen Topal, Artemis Tapınağı dünyanın 7 harikasından biridir. Antik dünyanın harikaları, antik dönemde olduğu varsayılan ya da bilinen ama çoğunluğu yok olmuş yapılardır. Artemis Tapınağı'nın özelliği tamamının mermerden yapılmış olmasıdır. Bu durum 'Artemis Kültürü' ile ilgilidir. Hristiyanlık döneminde Pagan anlayış sona erdikten sonra yaklaşık 3'üncü yüzyılın ortalarında tapınağın terk edildiğini ve kullanılmadığını biliyoruz. Bu sürecin sonrasında buradaki mimari taş blokların başka yapılarda kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün alana baktığımızda son derece az bir kalıntı ile karşılaşıyoruz. 1890'lı yıllarda yapılmış kazıların sonrasında yine bazı parçalar başka yerlere taşınmış dedi.

'DAHA İYİ TANITMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Tapınağın bakımsız olduğu yönündeki eleştirilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Topal, Aslında tapınakta bir bakımsızlık söz konusu değil. Artemis Tapınağı'nda çok az kalıntı olması bazen yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Bulunduğumuz alanda bir askerlik şube binası vardı. Bu bina boşaltıldı. Biz o alanı da alarak ziyaretçileri karşılayacağımız bir sunum alanı oluşturuyoruz. Alanda çevre düzenlemesi yaptık. Buradaki görsel algıyı biraz daha yükseltip tapınağı daha iyi tanıtmaya çalışacağız. Projemiz bitti, kurul onayları tamamlandı. Uygulama için bekliyoruz ifadelerini kullandı.

DÜNYA HARİKASI 'ARTEMİS' TARİHİ DOKUSUNA KAVUŞUYOR
DÜNYA HARİKASI 'ARTEMİS' TARİHİ DOKUSUNA KAVUŞUYOR
DÜNYA HARİKASI 'ARTEMİS' TARİHİ DOKUSUNA KAVUŞUYOR
DÜNYA HARİKASI 'ARTEMİS' TARİHİ DOKUSUNA KAVUŞUYOR

Turizm, Selçuk, İzmir, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜNYA HARİKASI 'ARTEMİS' TARİHİ DOKUSUNA KAVUŞUYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor 11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi 11:14 Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde 11:10 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor 11:07 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler 11:03 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı 10:44 Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı
İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor 10:33 İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Son Dakika Haberleri
11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
11:13 Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi
11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
11:02 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler
11:02 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın
10:43 Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı
Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü         
11:23
Daum fena yanıldı! Daum fena yanıldı! "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsaneden bomba yorum         
11:19
Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek         
11:12
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok         
11:09
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar         
11:04
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın         
11:03
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı         
10:25
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı         
08:49
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: DÜNYA HARİKASI 'ARTEMİS' TARİHİ DOKUSUNA KAVUŞUYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement