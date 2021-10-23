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"Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Sempozyumu" İstanbul'da başladı - Son Dakika

"Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Sempozyumu" İstanbul'da başladı

23.10.2021 12:12

İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen "Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık" konulu sempozyumun ilk günü çok sayıda hukukçunun ve birçok ülkeden gelen konuşmacının katılımıyla başladı.

İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen "Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık" konulu sempozyumun ilk günü çok sayıda hukukçunun ve birçok ülkeden gelen konuşmacının katılımıyla başladı.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak yaptı.

Konuşmasında avukatlık mesleğinin geçmişten günümüze kadarki gelişiminden bahseden Ak, barış içinde yaşama arzusunun diplomatlığı ortaya çıkardığı gibi, savunma ihtiyacının da avukatlık mesleğini ortaya çıkardığını söyledi.

Prof. Dr. Ak, Roma'da avukatlık mesleğinin doğuşuna ve İslam Hukuku'na değinirken, Osmanlı Devleti döneminde avukatların işini arzuhalcilerin yaptığını aktardı.

Prof. Dr. Mahmut Ak'ın ardından konuşan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, pandemi sürecinin insanlığın büyük ve tek bir aile olduğunu gösterdiğini söyledi.

"İddia, savunma ve yargının ortak hedefi adaleti sağlamaktır"

Bugünün hukukçuları olarak, dünün hukukçularına göre daha fazla sorumlulukları olduğunu kaydeden Şamlı, "Farklı ülke hukukçularının iletişim halinde olması tüm insanlar için faydalı olacaktır. İddia, savunma ve yargının ortak hedefi adaleti sağlamaktır. Devletler tarih boyunca iddia ve yargı makamına verdiği önemi savunmaya vermemiştir." dedi.

Şamlı, konuşmasının devamında 2011 yılında 77 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarının faili Anders Behring Breivik'e, Norveç adalet sistemi tarafından verilen 21 yıllık hapis cezasını eleştirerek devam etti.

Breivik'in 53 yaşında cezaevinden çıkıp toplum içine geri döneceğine işaret eden Şamlı, "Norveç geçmiş yıllarda ömür boyu hapis cezasını kaldırdı. Şimdi bu faile verilen ceza adaleti sağlamış mıdır? Adalet idealine ulaşmak için en önemli unsur insandır. Bu sempozyumla dünyada avukatlık mesleğine nasıl bakıldığı gibi konular ele alınacak. Çok değerli isimlerden bilgiler edineceğiz. Programlarımız artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oturum başkanlığını avukat Nurcan Yanardağ'ın yaptığı, İtalya'dan Prof. Dr. Salvatore Ando ile Prof. Dr. Pola Todını, Fransa'dan Dr. Khaled Al Shouly, Rusya'dan Irina Sergeeva ve Makedonya'dan Salih Murat'tan oluşan "Kıta Avrupası Hukukunda Avukatlık" konulu oturuma başlandı.

Konuşmacılardan Prof. Dr Salvatore Ando, koronavirüs salgını nedeniyle insanların haklarını etkin bir şekilde kullanamadıklarına dikkati çekerek, "Bu bağlamda avukatlar zorlu bir görev üstleniyorlar. Avrupa da dahil birçok hükümet şu anda adalet sistemini dijitalleştirmeye çalışıyor. Ancak tüm devletler bu internet becerilerini uygulama noktasında başarılı değil. Bazıları çok sorun yaşıyor. Bunların geliştirilmesi ve mevcut hakların uygulanabilirliğini dengelemek çok önemli." diye konuştu.

Öğleden sonra "ABD ve Anglo Sakson Hukukunda Avukatlık" konulu oturumla sürecek olan sempozyum, yarın da farklı ülkelerden hukukçuların yapacağı sunumlar ve konuşmacılarla devam edecek.

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Adalet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Sempozyumu' İstanbul'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Sempozyumu" İstanbul'da başladı - Son Dakika
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