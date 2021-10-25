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Dünya liderleri, yeniden seçilen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti - Son Dakika

Dünya liderleri, yeniden seçilen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti

25.10.2021 17:04
Dünya liderleri, yeniden seçilen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti

Dünya liderleri, seçimi yeniden kazanan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i telefonda arayarak kutladı.

Dünya liderleri, seçimi yeniden kazanan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i telefonda arayarak kutladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mirziyoyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, Mirziyoyev'e görevinde başarılar diledi ve seçim sonuçlarının, ülke halkının Özbekistan'daki değişimi geniş bir şekilde desteklediğini gösterdiğini kaydetti.

Mirziyoyev de Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkını, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, barış, huzur ve refah temennisinde bulundu.

Telefon görüşmesinde iki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yapılacak toplantısı ve Türk Konseyi zirvesine hazırlık meselelerini de görüştü.

Görüşmede, karşılıklı ticaretin arttırılması, büyük yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ve önemli eğitim programlarının uygulanmasına yönelik ortak çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de seçimleri kazanan Mirziyoyev'i telefonla aradı.

Görüşmede Putin, cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği zaferden dolayı Mirziyoyev'i kutladı ve dost Özbekistan halkına başarı, refah ve kalkınma diledi.

Liderler, ikili stratejik ortaklık ve müttefik ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili güncel konuları ele aldı, ayrıca üst düzey görüşmelerin detaylarını gözden geçirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhammedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de telefonda aradıkları Mirziyoyev'i cumhurbaşkanlığı seçilmesinden dolayı kutladı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dünya liderleri, yeniden seçilen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti - Son Dakika
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