Dünya Sağlık Örgütü: Yemenli çocukların dörtte üçü yetersiz besleniyor - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemenli çocukların dörtte üçünün yetersiz beslendiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Yemen'de beş yaş altı her 4 çocuktan 3'ü yetersiz beslenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Çocukların hayatlarını korumak ve acılarını hafifletmek için çaba göstermek bizim görevimizdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, çocukların tıbbi ve beslenme bakımını sağlamak için Suudi Arabistan'a ait Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile birlikte çalışıldığı aktarıldı.

DSÖ bir başka açıklamada ise Ağustos 2021'den bu yana Yemen'de 3 bin talasemi (Akdeniz Anemisi) ve genetik kan hastalığı bulunan hastaya destek verdiğini bildirdi. Söz konusu desteğin, İslam Kalkınma Bankası ile ortaklaşa yürütüldüğü kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.